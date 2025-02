Controversia entre el Senado y el INE por candidaturas en elección judicial

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que ni los comités de evaluación ni el Senado subsanaron los vacíos de información en las listas de candidaturas, lo que puede afectar las siguientes etapas del proceso rumbo a la elección judicial, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, respondió que "no entiendo al INE. Si nos quieren cargar muertos, échenlos".

Horas antes, el senador morenista había señalado en redes sociales que "para pelearse se necesitan dos y de ninguna manera entraré en controversias con el INE. Ya cumplimos y reiteramos nuestra disposición de coadyuvar en lo que podamos".

Por la noche, en su video charla diaria, dijo que en el INE "querían la información de determinada forma y nos lo pidieron el 30 de enero. ¡Pues eso lo hubieran pedido mucho antes!, en vez de parar por semanas su actividad, haciéndole caso a un juez sin competencia", reprochó.

Si nos hubieran pedido esto desde que se emitió la convocatoria o por lo menos en diciembre como mucho. El 30 de enero, (nos dicen) ´queremos esta información´, pues no está ni en la convocatoria. Nosotros hicimos circo, maroma y teatro para darles la información del Poder Legislativo y el Ejecutivo hizo lo propio a pesar de lo tardía de la comunicación, pero el Judicial sí está saboteando.

"Entonces, que hoy votó a hacer pública, pues qué bueno, pues si nosotros la publicamos en el micrositio del Senado y el Ejecutivo publicó la suya y la del Judicial era pública, entonces, que hubo equivocaciones, si las hubo yo no lo dudaría, pero si las hubo con esta reiteración de hacer público lo público, las listas eran públicas y ahora vuelven a ser públicas".

Luego de insistir en que el Senado ha hecho todo lo que está en sus manos y ha apoyado al INE en todo lo que ha podido y lo seguirá haciendo para que la elección judicial salga bien, pero si alguien se queja por algún error tendrá que ir al tribunal electoral.

"No me estoy curando en salud como algunos medios han manejado, pero yo debo decir con franqueza que no entiendo al INE, porque hemos tenido muy buena comunicación y si ellos creen que hay que hacer oficial cosas, está bien, pero la colaboración ha sido permanente.

"No voy a decir más, pero hemos ido mucho más allá de lo que eran nuestras obligaciones, mucho más allá, sin violentar la ley, por supuesto, pero en la idea de facilitar las cosas al órgano electoral, porque ellos van a organizar la elección y hay que ayudarlos en todo, faltaba más. Nosotros somos los primeros interesados en que la elección salga bien y por eso yo no me voy a pelear con el órgano electoral, pero tampoco voy a dejar pasar cosas que son incorrectas", advirtió.

Molesto, Fernández Noroña señaló que "si quieren cargarnos muertos ándenle, échenos, ni será ni la primera ni la última".