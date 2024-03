Gálvez arremete contra Sheinbaum

Al encabezar el foro "Mujeres por un México sin miedo", la candidata presidencial por la colación Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN, PRD), sostuvo que no es suficiente con que una mujer llegué a la Presidencia si esta no va a gobernar para las mujeres.

"Hoy sabemos que Claudia Sheinbaum traicionó a las mujeres. Dice que es tiempo de las mujeres, pero sigue bajo el proyecto de AMLO. Dice que está del lado de las mujeres y no dijo nada cuando se quitaron las escuelas de tiempo completo, alguien que rompe el techo de cristal, pero deja caer los pedazos a sus compañeras, no merece ser Presidenta", sentenció.

En el acto, realizado en el Pepsi Center, donde se congregaron miles de mujeres provenientes de todo el país, Gálvez Ruiz detalló que no habrá impunidad para quien violente a una mujer o una niña.

Como parte de sus propuestas, destacó que, de llegar a la silla presidencial, fortalecerá la búsqueda de personas desaparecidas, implementará el sistema nacional de cuidados, y creará el Fondo Contigo, que prevé apoyos económicos para que hijos de víctimas de feminicidio concluyan sus estudios hasta nivel universitario.

También detalló que el 100% de los tratamientos de cáncer en México, serán gratuitos; que habrá apoyo para mujeres embarazadas; vacunas contra el papiloma para todas las niñas; anticonceptivos modernos; cárcel para feminicidas y violadores; más casas de la mujer indígena; la aplicación de la 3 de 3 contra la violencia para que ningún agresor o deudor alimentario llegue al poder; y creará el Fondo Nacional para las Emprendedoras: "Todas aquellas mujeres que quieran emprender su negocio, van a contar conmigo".

"Las mujeres exigen seguridad, exigen libertad y exigen igualdad, y el gobierno no ha querido escucharlas, y si el gobierno no quiere asumir esa responsabilidad, no habrá esperanza. Ahora que estamos todas juntas que tiemble el Estado, se va a caer, se va a caer", gritó.