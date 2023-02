Avala Congreso en segunda vuelta reformas contra Samuel

MONTERREY, NL

En ésta también se establece que al incumplirse las publicaciones de decretos, el Congreso podrá difundirlos en la Gaceta Oficial del Legislativo y que si el Gobernador no remite el Presupuesto, la Legislatura podrá elaborarlo siempre que tenga para ello el aval de 28 Diputados.

Además, establece que el Gobernador no podrá vetar reformas a la Constitución, a leyes constitucionales ni decretos que convoquen a sesiones extraordinarias o resuelvan un juicio político o declaración de procedencia y se elimina el fuero a los secretarios de despacho.

Las reformas fueron votadas, en lo general, en contra por los legisladores de Movimiento Ciudadano, PVEM y Bancada 4T.

Por tratarse de reformas constitucionales, el Gobermador no puede vetarlas y debe publicarlas.

Sin embargo sí puede recurrirlas ante la Suprema Corte de Justicia.

Durante el debate, Eduardo Gaona, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, acusó que estaban votando reformas a la Constitución que al realizarse la modificación integral a ésta el año pasado, se habían desechado.

"Nos seguiremos viendo en tribunales", advirtió Gaona.

Lorena de la Garza, del PRI, dijo que con las reformas buscan solucionar ilegalidades a las que el Ejecutivo estatal ha adoptado como el bloqueo en la publicación de decretos, afectando la soberanía del Legislativo.

Dijo que la reforma crea mecanismos para fortalecer el sistema de pesos y contrapesos.

La emecista, Iraís Reyes, utilizó imágenes de la película La Ley de Herodes, para hacer referencia a que las reformas que se pretendían aprobar eran con el único fin de destruir instituciones y de sumar poder.

Agregó que estaban en una "sátira política" en donde se borraban capítulos y artículos para poner las cosas a modo del PRI y el PAN.

En respuesta, Jesús Gómez, del PAN, dijo que la reforma que contemplaba la "moción de censura" para poder destituir a uno, varios o todos los integrantes del Gabinete estatal, fue una propuesta que a nivel federal presentó el emecista, Jorge Álvarez Máynez, por lo que al cuestionarla se metían un "autogol".

Héctor García, también de MC, dijo que cuando un Poder invade a otro le va mal en el corto plazo.

"Estamos vulnerando la Ley y la Constitución, están presentando la reforma por un desquite personal, hoy parece que las instituciones ya no importan y se van por los excesos de un grupo y no por el interés ciudadano", expresó..

"Se trata de llevar agua a grupos de poder que no llenan... se nos está pasando la mano, estamos como pandilla tratando de golpear a otro poder... creo que es un momento de ponerle un hasta aquí a ésto, saber decir no y no emitir un sí que nos avergüence siempre".

La también emecista, Norma Benítez, acusó a las fracciones del PAN y del PRI, de convertirse en organizaciones "criminales" y no políticas.

Dijo que el coordnador de la fracción del PAN, Carlos de la Fuente, era investigado por la Fiscalía General de la República sin que ello fuera materia del asunto que se discutía en el Pleno.

Ante ello, Luis Susarrey, del PAN, dijo que quien había calificado a su partido de "organización criminal" era Morena y que eso ponía en evidencia el "amasiato" entre ese partido y MC.

Sandra Pámanes, también de MC, dijo que en el Congreso se cumplía La Ley de Herodes, "o te friegas o te jodes" y se ejercía un abuso de poder en perjuicio de los ciudadanos.

"Aténganse a las consecuencias, porque después de este acto, habrá más acciones, más consecuencias", expresó.

Lilia Olivares, del PAN, presentó reservas a varios artículos

Durante el debate, De la Fuente dijo que el dar autonomía al Tribunal de Justicia Administrativa ya se da en otros estados e, incluso, el año pasado había tenido el aval de MC.

Afirmó que MC aplicaba el "o plata o plomo" y eso no podía ser.

Luego de debatirse las reservas éstas también fueron aprobadas por mayoría.