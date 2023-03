Rechazan violencia política contra Ministra Norma Piña

GUADALAJARA, Jalisco

"Las mujeres no somos piñatas. Pegarle a cualquier representación de nosotras es lo mismo que pegarnos en la realidad, con el puño cerrado y con el afán de lastimarnos, a todas*, externó García.

"Quemar una mujer, aunque sea de papel y cartón, es lo mismo que encender una fogata y desaparecernos en cenizas a todas y cada una de nosotras".

Esto luego de los hechos ocurridos el sábado, cuando se golpeó e incendió una piñata de la Ministra.

"La violencia que se ejerce en lo simbólico es la raíz que da fuerza a todas las agresiones, todos los maltratos, todos los abusos, todas las violaciones, todos los asesinatos de mujeres".

García repudió el comportamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador por minimizar el caso y justificarlo al señalar que forma parte de una tradición.

"Que no se equivoque el Presidente: no es una tradición, no es un chiste y no está bien porque en el pasado se haya hecho lo mismo con otros personajes.

"Nada justifica la violencia, mucho menos cuando se trata de una revancha política y de género, como sucede en este caso".

García exigió una disculpa pública por las declaraciones del Presidente, pero, además, sanción a quienes quemaron la piñata.

"Lo justo sería, sin duda, castigar a quienes participaron de la quema.

"Lo conducente, señor Presidente, es que usted ofrezca una disculpa y lo haga públicamente".

La regidora señaló que la Ministra ha sido blanco reiterado se declaraciones violentas del propio Presidente, lo cual ha incentivado a que otras personas ataquen a la Ministra.

La edil refirió que gracias a la normalización de este tipo de violencia es que cada hora 28 mujeres son víctimas de violencia familiar, se cometen 13 delitos en contra de mujeres en nuestro país, 8 féminas son golpeadas y lesionadas con toda la intención y, cada día, son asesinadas 7 mujeres.