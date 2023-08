Libros, ni erotismo, ni comunismo: UDG

El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva recordó que 36 expertos de la institución revisaron a detalle cada uno de los libros de texto gratuitos y concluyeron que los errores detectados no justificarían que no se entregaran a las y los estudiantes.

Villanueva aseguró que contrario a lo que se ha dicho, estos libros de texto no erotizan o sobre estimulan sexualmente a las y los estudiantes ni buscan formar comunistas; así, lamentó que exista tanta información falsa sobre estos textos y pidió a los padres de familia estar tranquilos al respecto.

Esto luego de que el gobernador Enrique Alfaro confirmó que Jalisco repartirá los libros de texto.

SIEMPRE SI

El gobierno de Jalisco tomó la decisión de iniciar con la distribución de los libros de texto gratuitos debido a que jurídicamente no hay ningún impedimento para hacerlo, porque no representan un riesgo para las y los niños, como se ha dicho, y porque a pesar de los errores detectados en ellos sería peor no contar con ellos.

Mediante una conferencia de prensa virtual, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, indicó que en lo jurídico se encontraron elementos que justifiquen la no distribución de los libros a pesar de los amparos promovidos.

Ante este panorama, dijo, el gobierno estatal está obligado a distribuir los textos que ha enviado el gobierno federal, por lo que a partir de hoy comenzará su dispersión, excepto los de secundaria, que aún no ha llegado a la entidad.