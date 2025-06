Recomienda abogada a no ir a juego

CIUDAD DE MÉXICO.- Mejor quédese en casa.

La abogada especialista en temas de migración, Leslie Reyes, con sede en Costa Mesa, California, recomendó a los migrantes no ir al partido de la Selección Mexicana.

"Por favor, no vayan. Tenemos notificación de que migración estará en el evento. Van a eventos porque saben que ahí va a estar la gente. No vaya al juego, aunque nos guste ir, especialmente yo cuando juega México, no vayan para evitar problemas con migración.

"En especial si es indocumentado o residente, usted no vaya, no le den una razón para ser detenido", indicó en un video en Tik Tok la especialista que es egresada de la Universidad de San Diego.

El video ya cuenta con casi 30 mil likes y 2 mil 600 comentarios.

México inicia su andar en la Copa Oro ante República Dominicana este sábado en el SoFi Stadium, partido para el cual se reporta que ya se vendieron 50 mil entradas, pero que los principales grupos de animación en Estados Unidos no acudirán en protesta por las política migratorias del Presidente Donald Trump y por seguridad ante el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

"Ya sabemos que también los residentes están siendo detenidos y también los ciudadanos. Yo diría que no vayan por las consecuencias. Ellos andan deteniendo primero, preguntando después.

"Hay que llevar su documentación demostrando que usted es ciudadano, de que usted es residente. Si usted está documentando, yo absolutamente recomiendo que no deben ir", recomendó la abogada, videos que están siendo compartidos entre los aficionados mexicanos en Los Ángeles, agregando que si son detenidos tienen derecho a un abogado.

Se reporta que 330 personas ya han sido detenidas por ICE desde que comenzaron las manifestaciones, algunas de ellas violentas, hace unos días en esta ciudad de California.

También se indica que habría agentes de migración en los partidos del Mundial de Clubes, que arranca este fin de semana en Miami.