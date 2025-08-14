Avanza lista de elegibles para Consejo Ciudadano

Durante la sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos, se aprobó el listado de las 40 personas elegibles para ser consejeras y consejeros honoríficos, del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así lo informó la senadora tamaulipeca Olga Patricia Sosa Ruíz.

En su participación durante esta sesión ordinaria de las comisiones unidas, la senadora Sosa Ruíz señaló que se ha trabajado con sensibilidad y espíritu humanista, poniendo en el centro de este tema a las víctimas, a sus familias y el derecho a la verdad de manera digna, con honestidad, empatía y esperanza.

La propuesta de estas 40 candidatas y candidatos se aprobó con 23 votos a favor, cero votos en contra y se pondrá a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la designación de los integrantes de dicho Consejo.

La senadora Olga Sosa destacó que el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se integra por cinco familiares al que aspiran once perfiles; cuatro representantes de organizaciones sociales, al que aspiran 18 perfiles y cuatro representantes de organizaciones sociales, donde hay un total de 11 candidatas y candidatos.

En su participación en la comisión, la senadora Olga Sosa señaló que las comparecencias permitieron conocer de viva voz la visión de las familias, las organizaciones, así como de los especialistas, por lo que su presencia es muy valiosa y con ello se ha permitido conocer el trabajo y las aportaciones que realizarían en el supuesto de formar parte del Consejo Nacional Ciudadano, ayudando así a la búsqueda de personas y sobre todo a la dignificación de las víctimas.



