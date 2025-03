8M: Actrices alzan la voz por los derechos de las mujeres

Mujeres, niñas, madres, abuelas, pero también figuras del mundo del espectáculo se han unido este 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de hacer conciencia sobre la lucha por la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia y discriminación que se vive día a día.

Ya sea desde las redes sociales o acudiendo a la marcha, la llamada "marea violeta" que se realiza en distintas partes del país, artistas como Regina Blandón, Sylvia Pasquel y Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán, han expresado mensajes de solidaridad y empatía.

Blandón, conocida por sus participaciones en "La familia P. Luche" y "Dulce Familia", posteó a través de Instagram su recorrido por la calle de Reforma en la Ciudad de México. Aunque su rostro no se observa en los clips, se escuchan las demandas de otras mujeres y consignas como: "¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!", además de oírse el tema de Vivir Quintana, "Canción sin miedo", que se ha convertido en un himno de las protestas feministas y la lucha contra los feminicidios.

Blandón acudió con amigas al movimiento, y su presencia se ha vuelto recurrente año con año. A menudo recibe comentarios sobre ser una "adicta al feminismo", pero ella tiene claros sus principios. En una entrevista con EL UNIVERSAL, compartió que alzar la voz ante una injusticia o algo que considera incorrecto no sólo es un derecho, sino una responsabilidad que, como figura pública, cree que muchos deberían asumir.

"Los comentarios me molestan más cuando tienen que ver con mi trabajo, pero cuando se trata de hablar de las cosas en que fervientemente creo, como los derechos LGBT+, el feminismo o cualquier cosa que en verdad siento, me vale, porque hay gente que no entiende y que no quiere entender. Pero si de repente hay alguien que dice: ´¡Ah! No lo había visto así´ y se empieza a cuestionar cosas, qué padre", dijo.

Por su parte, la actriz Sylvia Pasquel, hija de la legendaria Sylvia Pinal, aprovechó para compartir unas fotografías donde expresa su esperanza de que las niñas puedan vivir en una mejor sociedad.

En el carrete que compartió se puede leer: "Que todas las niñas se sientan seguras, que todas las niñas se sientan protegidas, que todas las niñas se sientan amadas, que todas las niñas se sientan libres, que todas las niñas se sientan ellas mismas".

Pasquel acompañó el post expresando: "Nos queremos ver vivas, libres y sin miedo". Algunos de sus seguidores compararon su actitud con la fallecida Pinal, pues esta última también se preocupaba por la mujer y los temas de violencia de género, abuso y discriminación, que llegó a exponer a través del programa "Mujer, casos de la vida real", transmitido desde 1985 hasta 2007.

En el caso de Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán, también colgó un mensaje de sororidad en el que deseó que todas las mujeres sean valientes y que no les dé miedo hablar.

"Que no nos importe que nos critiquen, que no crean en nosotras. Todas podemos, que nuestro motor sean nuestros hijos y deseo de todo corazón que todas las mujeres que son maltratadas por un hombre o que siguen con alguien que las lastima, que este día sea un pretexto para decir basta".

Se mostró solidaria al compartir que está dispuesta a escuchar a las mujeres que quieran platicar con ella: "Gran día para todas", comentó.

Laguna, quien tenía un pleito con Enrique Guzmán por la paternidad de su hijo Apolo, vivió un fuerte episodio de violencia en enero cuando fue brutalmente golpeada en Acapulco, suceso que la llevó al hospital, confirmando que tuvo un intento de ahorcamiento luego de que le robaran sus pertenencias; todo esto, en presencia de Apolo.

"Una señora se me echó encima, me tiró, me ahorcó con todas sus uñas", dijo en un video, donde las lesiones en su cuello son visibles.

Mientras era atacada, Laguna reveló que la persona que la agredió usó términos peyorativos como "put*" para referirse a ella; también agredió verbalmente al pequeño Apolo, a quien denominó como "un bastardo".

La cantante y actriz Gala Montes también reposteó una publicación de una página de su fandom, donde se le observa en la marcha junto a una amiga. La foto parece de años pasados, y se lee la leyenda: "Mami espérame que vuelvo, salí a luchar por mi tita, mi amiga, por ti, por mí, ¡por todas!".

Belinda decidió postear varios mensajes con un fondo violeta, relacionado con la lucha feminista. En ellos se leen frases como: "Deseo que tu voz siempre sea escuchada", "Deseo que se haga justicia por cada una y por las que ya no están" y "Deseo que nunca vuelvas a sentir que no eres suficiente".