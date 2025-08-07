Aprobado dictamen para prohibir vapeadores en CDMX

Avanza dictamen para prohibir vapeadores en CDMX

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y la de Salud del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen para prohibir el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en la Ciudad de México.

Por unanimidad se avalaron estas modificaciones a la Constitución Política de la Ciudad de México y a la Ley de Salud local para homologarlas al marco federal, que ya prohiben el uso de estos dispositivos.

"Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la Ley de la materia y demás aplicables, sancionarán toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas", señala el dictamen avalado.

