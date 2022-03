Congela Senado cobros ´a lo chino´

La Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma que permitirá a instituciones financieras que otorguen créditos a trabajadores cobrarse "a lo chino", directamente de su sueldo.

En opinión del legislador, la reforma "es delicada porque se establecen, como fuentes de pago por parte del trabajador, y retenidas por el empleador, el salario devengado, las percepciones extraordinarias de carácter laboral o las pensiones".

Monreal adelantó que "la mayoría legislativa actuará con mucho cuidado. Ahora que viene la minuta de la Cámara de Diputados vamos a revisarla, no vamos a precipitar la discusión.

"Nosotros creemos que no debe de precipitarse, actuaremos con mucha responsabilidad en beneficio de la gente. No es fácil que la aprobemos y no creo que vaya a aprobarse, porque si afecta a las personas, a los trabajadores, seremos cuidadosos. Es una ley que, de aprobarse, se aplicará también para organismos de seguridad social; es decir, también se descontará el pago de crédito directamente de la persona o renta vitalicia del deudor", aclaró.