Desecha Corte impedimento de ministros señalados por TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia declaró improcedente el impedimento de cuatro de sus integrantes para discutir un conflicto entre jueces de amparo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) sobre suspensiones contra la reforma judicial.

Los tres magistrados que controlan la Sala Superior del TEPJF habían planteado que la Presidenta Norma Piña y los ministros Alfredo Gutiérrez, Jorge Pardo y Javier Láynez no debían votar este asunto por haberse manifestado públicamente contra la reforma.

Esto no fue planteado formalmente, por separado, como una solicitud de impedimento, sino como una petición incluida en un informe que el TEPJF rindió a la Corte la semana pasada, por lo que Piña consideró que debía discutirse hoy mismo.

En cada uno de los casos, la votación fue de seis por la improcedencia y el desechamiento, con las tres Ministras afines al gobierno en contra.

Gutiérrez, quien presentó el proyecto, aclaró que los impedimentos son inatendibles, porque el TEPJF no es parte en esta controversia, misma que no podía afectar sus intereses ni sus facultades, ya no es un litigio o proceso contencioso para resolver una disputa.

"El caso presente no se trata de la reforma judicial, su objeto es una disputa jurisdiccional entre la Sala Superior (del TEPJF) y las personas juzgadoras de amparo, lo que constituye un claro conflicto al interior del Poder Judicial, la litis es interna y no implica ningún pronunciamiento sobe la reforma judicial", explicó.

"No es jurídicamente posible que los Ministros y Ministras sean recusados por los órganos jurisdiccionales relacionados con el ejercicio de la facultad del artículo 11", dijo Piña, en una larga intervención.

Agregó que el único tema de esta controversia es quién podía revisar y revocar las suspensiones de amparo, si el TEPJF o los tribunales colegiados de circuito, y que la función de la Corte es aclarar dicho punto y restaurar el orden constitucional.

Jorge Pardo, cuyo impedimento también fue planteado, calificó de "absolutamente falsas" afirmaciones del TEPJF de que hizo labores de "activismo" contra la reforma, o que hubiera participado en marchas de protesta.

El Ministro advirtió que, de proceder los impedimentos, el Pleno no podría sesionar pues quedaría con sólo seis integrantes, y el quórum es de siete, mientras que Láynez dijo que el TEPJF pretendía bloquear la votación de la controversia.

Defienden ministras de la 4T al Tribunal

Las Ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel insistieron en que los impedimentos debían tramitase y votarse con las reglas tradicionales de la recusación, lo que obligaría a no resolver por ahora la controversia.

Agregaron su rechazo a que la Corte le dé el tratamiento de un proceso jurisdiccional a una controversia de este tipo, que debería ser meramente administrativa con efectos al interior del PJF.

"Las recusaciones planteadas por la Sala Superior del TEPJF sí son procedentes", dijo Batres, acusando que la Corte pretendía despojar al Tribunal Electoral de sus facultades como órgano terminal en esa materia y, por tanto, sí debe ser considerado parte en la controversia.

Agregó que la Corte nuevamente pretende extralimitarse en sus atribuciones y cuestionar, "por la puerta trasera", una reforma que debería dedicarse a acatar.

Esquivel dijo que la sociedad espera que las decisiones se tomen por "personas totalmente imparciales", por lo que los impedimentos requerían un proyecto y votaciones por separado.

Cabe mencionar que el TEPJF no planteó el impedimento de estas tres Ministras, pese a que han apoyado públicamente la reforma, y serán candidatas en la elección de junio.