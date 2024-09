Confirma AMLO a Lula en toma de protesta de Sheinbaum

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el 30 de septiembre lo visitará el Mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva y que el 1 de octubre estará presente en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum.

"Viene a platicar y ya se queda a la toma de posesión. Ya, la verdad, es para despedirnos, van a venir también otros presidentes. Va a estar aquí y viene a la toma de posesión de la Presidenta", aseguró en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Cuestionado sobre la asistencia de otros mandatarios a la toma de protesta, López Obrador dijo que les corresponderá al próximo Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y a Sheinbaum informar al respecto.

"Yo creo que van a estar muchos jefes de Estado, presidentes, primeros ministros, porque es todo un acontecimiento, primera vez en siglos una mujer, una mujer excepcional", expresó.

"No hay, lo digo con todo respeto, porque no quiero herir susceptibilidades, un mandatario en el mundo con tanto nivel académico, nada más eso. Pero agreguen que es la presidenta con más votos en la historia de México, agreguen que ganó con una ventaja de más de 30 puntos. No, si es un hecho histórico, es importantísimo". Niega cumbre sobre Venezuela

En otro tema, negó que haya existido una reunión virtual con los Presidentes Lula Da Silva y Gustavo Petro, de Colombia, para dialogar sobre la crisis política en Venezuela.

"No, no, no tenemos pensado hablar sobre ese tema", respondió a pregunta expresa.

Sin embargo, al ser cuestionado nuevamente sobre el tema, el tabasqueño comentó que quizá en el transcurso del día lo llamen sus colegas para eso.

"A lo mejor en el transcurso del día me llaman para eso, pero no teníamos ninguna conversación sobre eso", contestó.

Noticias Caracol reportó que el Presidente Petro convocó a una reunión virtual de último momento a sus homólogos de México y Brasil, a la que también invitó al venezolano Nicolás Maduro, para dialogar sobre una salida a la crisis política en Venezuela desde las elecciones del pasado 28 de julio.