Confianza en el INE se mantiene

El consejero presidente aseguró que el INE tiene la capacidad para organizar las elecciones de 2024, sin necesidad de una reforma electoral.

"De cara a esa elección (de 2024), ¿es necesaria una reforma electoral? Me parece que la respuesta es clara y contundente: No, no es necesaria ¿Si no vamos a una reforma está en riesgo la democracia en 2024? La respuesta es clara, no", expresó.

"En México seguimos teniendo conductas fraudulentas, que no son fraudes electorales. Y los muertos, aunque ya no votan, siguen apareciendo firmando iniciativas de consultas como las de revocación de mandato", apuntó Lorenzo Córdova.