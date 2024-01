Xóchitl Gálvez inaugura este lunes sus conferencias diarias

Para esta primera rueda de prensa se convocó a los medios de comunicación a las 11:45 horas en la calle de Sheakespeare, en la colonia Anzures de la Ciudad de México.

Por otra parte, abrió las puertas de la coalición Fuerza y Corazón por México al senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, quien este domingo anunció su renuncia a Morena.

En entrevista, la abanderada presidencial del PAN, PRI y PRD reconoció que en el Senado de la República, Rojas Díaz Durán se opuso a reformas injustas que impulsaron Morena y el Ejecutivo.

"Curiosamente Alejandro y yo éramos vecinos de curul, ahí en el Senado de la República nos apoyó en muchísimas votaciones, porque él no coincidía, por ejemplo, con la militarización, no coincidía con poner fin a las instituciones democráticas.

"Entonces, yo creo que ya estaba muy incómodo en Morena y pues yo lo he dicho públicamente, todo aquel que quiera construir un país mejor es bienvenido a este proyecto", expresó.

Injusta e inhumana, situación del campo mexicano: Xóchitl Gálvez

La aspirante presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, sostuvo este domingo un encuentro con organizaciones campesinas, encabezadas por la Confederación Nacional Campesina (CNC), en el que destacó que pese a ser un sector vital para la alimentación en nuestro país, en este sexenio existe un abandono total al campo.

"Hay que tener ética para saber que lo que hoy viven los campesinos es injusto y es inhumano", dijo en el Diálogo con Organizaciones Campesinas para la Reconstrucción del Campo, que se realizó en la Casa del Agrarista, en la Ciudad de México.

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México lamentó la realidad que viven los campesinos en nuestro país, quienes se enfrentan a las dificultades agrícolas y además a la inseguridad impuesta por el crimen organizado.

"No es justo lo que viven del chantaje del crimen organizado. He hablado con los limoneros, he hablado con los agricultores de Texcapilla. Yo estuve en Texcapilla con ellos, con lo que producen haba, con los que estaban a merced de la delincuencia. Un peso por metro cuadrado les tenían que pagar a los delincuentes y, ¿saben qué?, nadie los defendió", denunció.

Durante el encuentro, de carácter privado, los agricultores le entregaron a Xóchitl Gálvez un documento detallado que refleja la situación crítica del campo mexicano, el cual servirá como base para la construcción de un Plan de Gobierno Integral, que impulse el desarrollo del sector agrícola en México.

En la reunión con organizaciones campesinas, la aspirante presidencial opositora estuvo acompañada, entre otros, por la senadora Beatriz Paredes Rangel y los diputados Ismael Hernández Deras y Augusto Gómez Villanueva, exdirigentes de la CNC, así como la actual presidenta del organismo priista, Leticia Barrera Maldonado.