Salinas reacciona a falsa acusación de mujer a conductor de Uber

Por medio de redes sociales se viralizó un polémico video de una usuaria de la plataforma Uber, quien al transportarse a su trabajo utilizó la aplicación; sin embargo, el tráfico impidió que el viaje fluyera y comenzó a perder la paciencia gritándole al conductor para obligarlo a rebasar y meterse a otros carriles para agilizar el trayecto.

Cuando las demandas de la pasajera, comenzaron a subir de tono, el conductor de Uber , quien mantuvo la calma durante el percance, detuvo el vehículo y le pidió a la mujer que se bajara, ella hizo caso omiso y lanzó fuertes amenazas que circulan en la red.

"Perdón, pero yo no voy a manejar así. Perdón, señorita, yo no voy a manejar así. Señorita, yo estoy pidiendo que se baje, por favor", mencionó

Por este motivo, el empresario Ricardo Salina Pliego, compartió el video del conductor y opinó sobre el controversial caso, haciendo énfasis en las falsas acusaciones de la pasajera.

En el clip donde aparecen ambos personajes solicitando asistencia vial, el chofer al soporte de la aplicación y la mujer, supuestamente a la policía; se escuchó a la pasajera dando un testimonio de presunto acoso sexual.

La opinión tan controversial del millonario, respecto a este suceso, no pasó desapercibida en redes sociales, pues el dueño de TV Azteca se posicionó en contra de las falsas acusaciones de la mujer, quien al teléfono se le escuchó decir:

"El señor me viene acosando, y no quiere avanzar, porque yo le dije que se calmara y no quiere avanzar, y no me quiere llevar a mi destino. Me venía diciendo que me veía muy bonita y que le gustaba, y después le dije que se calmara, y me dijo que si no, no iba a avanzar, y que aquí me iba a dejar".

"Avanza o te avientas 5 años de cárcel", amenazó la pasajera.

A lo que empresario cuestionó: "¿Esto es feminismo? necesito saber, es para una tarea sobre disfunción cerebral congénita", se preguntó Salinas Pliego, abriendo un nuevo tema de debate entre los internautas, quienes se posicionaron en contra de la pasajera.

"Prueba de que se abusa del ser mujer para acusar a una persona, lo bueno que fue grabada"; "Se llama extorsión y en este caso se agrava con declaración en falsedad"; "Eso es mitomanía en su máximo esplendor y debería ser castigado"; "Lo más triste es que si no hubiese sido grabada, probablemente la policía le cree el cuento de que fue acosada por el chófer"; "Algún abogado que nos diga cómo se procesaría este tipo de evidencia en la categoría de denuncias falsas".