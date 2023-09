Acusa Ags adhesión condicionada a IMSS-Bienestar

Aguascalientes, México.-La Gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel (PAN), informó que aún no ha firmado la adhesión de la entidad al IMSS-Bienestar porque de entre las condiciones que la Federación impone es la entrega de algunos hospitales que se han edificado con recursos estatales.

En la inauguración de la unidad de radioterapia y el 120 aniversario del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, sin mencionar algún caso en específico, aseveró que en ese nosocomio los elevadores sirven y tiene una infraestructura adecuada.

A su llegada a la Administración dijo, para evitar "elefantes blancos" buscó inversiones para hospitales como el "Miguel Hidalgo" que requirió 800 millones de pesos, y ahora autoridades federales le pidieron que lo entregara como condición para adherir a Aguascalientes al IMSS-Bienestar.

"A ver si no me regañan, verdad, pero uno de los temas para entrar al IMSS-Bienestar era entregarles el 'Hospital Hidalgo' y ¡gran dilema! Y yo dije 'a pesar de que con recursos estatales, pero vamos a hacer posible que este hospital se levante, siga para adelante'", expuso.

"Y yo dije, no podemos soltar, no podemos dejar lo que con tanto trabajo le ha tocado y le ha costado a Aguascalientes este gran hospital. Y yo no quiero que sea el número 50. Yo quiero que sea el número 1 a nivel nacional".

En mencionado sitio de salud, dijo, se compraron aparatos para tratamientos contra el cáncer que se adquirieron en la Administración pasada del también panista Martín Orozco, y que terminó de pagar su Gobierno.

Posteriormente, en rueda de prensa, Jiménez Esquivel detalló que además del "Hospital Hidalgo", se le pedía hacer entrega también de hospitales como el de la Mujer, Tercer Milenio, el de Calvillo, el de Rincón de Romos y toda la infraestructura en Salud.

"Ya no le iba a pertenecer al Estado, al Gobierno del estado ni el predio, ni nada. Hicimos una valoración (...) era entregar toda la infraestructura que muchos de estos hospitales se hicieron con presupuestos estatales, y que esta máquina (de radioterapia) por ejemplo también es con presupuesto estatal", argumentó.

"Y que toda la tecnología que hemos invertido es con presupuesto estatal y por eso hasta el día de hoy nosotros no hemos tomado esa decisión (adhesión). Nosotros seguimos haciéndonos cargo con los presupuestos estatales, aunque le toca constitucionalmente le corresponde a la Federación".

La Mandataria aseveró que no permitirá condicionamientos y que esto se lo externó al titular de la Secretaría de Salud federal, Jorge Alcocer.

"No nos deberían de pedir nada a cambio, por la salud no nos deberían de pedir nada a cambio. No puedo donar algo que le costó tanto a muchos, a muchas generaciones y sobre todo que el día de mañana no me dejen ni siquiera ver qué servicios se le está prestando a la gente".

"Más bien los tenemos que presionar nosotros legalmente, porque legalmente la Constitución se lo dije bien al Secretario de Salud a nivel nacional que no nos pueden pedir nada a cambio cuando se habla de la vida de una persona. Es anticonstitucional lo que está pasando y yo no puedo hacer como que no veo las cosas, las situaciones. Estaremos avanzando para que podamos reclamar lo que le corresponde de todos sus impuestos de Aguascalientes que somos de los estados más productivos del país", resaltó.