Condiciona AMLO inversión de empresarios a cuidado del agua

CIUDAD DE MÉXICO .- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a hablar con todos los empresarios que deseen invertir en México, con la condición de que sus empresas no contaminen ni utilicen agua en exceso.

Esto tras ser cuestionado si va a platicar con Elon Musk, dueño de Tesla, para hablar de la inversión que esa empresa hará en el País y sobre el lugar donde ubicará su planta.

"Cuando yo pueda con mucho gusto, con todos los empresarios que quieran invertir en México, estamos dispuestos a hablar, dar facilidades para que instalen las empresas y generen empleos.

Nada más que no contaminen, que no consuman agua en exceso porque no tenemos más que para la gente", sostuvo tras encabezar un evento en el que firmó el decreto para nacionalizar el litio.

En octubre se reveló que Tesla podría instalar su Gigaplanta en Nuevo León, sin embargo, a esa entidad se han sumado en los últimos meses Sonora, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato y San Luis Potosí.

Ebrard dijo que el martes, durante la reunión que tuvo con Rohan Patel, director de Desarrollo de Negocios de Tesla, le platicó sobre el Plan Sonora para impulsar la electromovilidad y lo invitó a participar en el proyecto.

"Le hice la invitación y me dijo que le interesaba mucho para participar en lo que México presentó con el Plan Sonora. Por ejemplo, ellos producen celdas fotovoltaicas, pues también pueden participar como otra participación de ellos en ese ecosistema que también se está creando en México.

"En síntesis esperemos al anuncio que ellos vayan a hacer, pero sí, hay que pensar que es un ecosistema, es una empresa que tiene un valor agregado muy importante", señaló.

Añadió que se está programando la instalación de 25 parques industriales antes de que termine el sexenio para atender la demanda de las empresas que llegarán a México y parte de estas instalaciones se encontrarán en el Istmo.