Crecen áreas naturales; CONANP recibe mil 400 mdp menos

CIUDAD DE MÉXICO .-Aunque Andrés Manuel López Obrador presume ser el Presidente que más Áreas Naturales Protegidas (ANP) ha decretado en la historia, su Gobierno ha recortado más de mil 400 millones a la comisión encargada de protegerlas.

En 2018, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) recibió mil 132 millones de pesos, mientras que en 2019, el primer año de la actual Administración, se redujo su presupuesto a 843.5 millones, una pérdida de 288 millones, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.

López Obrador presumió haber superado a Lázaro Cárdenas (1934-1940) en el decreto de ANP, pero su Gobierno no ha logrado revertir la reducción a esa Comisión, que en 2020 recibió 869.5 millones de pesos; en 2021, 866.3 millones; un año después, 887.3 millones, y en 2023, 930.3 millones.

"El Gobierno que represento va a ser el que más Áreas Naturales Protegidas va a dejar. Me ganaba, hasta hace poco, el General Lázaro Cárdenas (con 40), pero ahora hemos destinado muchos terrenos a Áreas Naturales Protegidas, ya tenemos el primer lugar", dijo a finales de marzo en su conferencia mañanera en La Paz, Baja California Sur.

El tema fue abordado por el Mandatario luego de explicar que el campo de golf "Las Parotas", en Huatulco, que tenía en concesión Ricardo Salinas Pliego, fue decretado como ANP pues el empresario no quiso comprarlo en 420 millones de pesos.

La CONANP, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), nació en el 2000 para conservar las ANP.

Comparados con el presupuesto que la CONANP obtuvo en el último año de la Administración del priista Enrique Peña Nieto, los recursos perdidos suman mil 411.3 millones de pesos.

"El decretar áreas protegidas sólo por decretarlas no garantiza en forma alguna su debido cuidado y conservación. Estas declaratorias deben de ir acompañadas de fondos, personal suficiente y los recursos materiales indispensables", afirmó Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) alertó en un estudio que el presupuesto de la CONANP ha tenido reducciones constantes, pero que 2019 y 2020 fueron los años donde más se redujo, con 34 por ciento y 18 por ciento, respecto al año anterior.

"Uno de los principales problemas que obstaculizan la adecuada gestión de las ANP son los limitados recursos públicos que se destinan al cuidado del ambiente, lo que deriva en una falta de personal, programas efectivos de vigilancia y una pérdida de atributos de las ANP, lo que genera menores servicios ecosistémicos y menores recursos en perjuicio del desarrollo sostenible", apuntó.

'Decretar no es una ocurrencia ni chiste'

El director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Gustavo Alanís, dudó de la seriedad de las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas (ANP) que ha realizado el Presidente Andrés Manuel López Obrador; la última, un campo de golf que no consiguió vender.

"El decretar áreas naturales protegidas no es un chiste, no es un capricho, no es una ocurrencia. Hay un procedimiento legal que hay que seguir de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente", sostuvo.

Alanís citó los requisitos de estudios que justifiquen una declaratoria así, y que deben de ser púbicos, además de las consultas con gobiernos estatales, organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas, centros de investigación y otras dependencias que deberán vigilar y participar en la creación de los planes de manejo de esas áreas.

De las 225 ANP federales, 100 no cuentan con los planes de manejo que la ley estipula, anotó Alanís, ex integrante del Comité Consultivo de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de American del Norte (TLCAN).

López Obrador justificó a finales de marzo la más reciente declaratoria de ANP -un campo de golf en Huatulco, Oaxaca, que tenía concesionado Ricardo Salinas Pliego- por el hecho de que no lo pudo vender.