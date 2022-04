Con un beso y una disculpa, Quadri cierra pugna con la comunidad transexual

"En rabiosa persecución política en mi contra, Morena ahora miente y calumnia acusándome sin pruebas, más que sus infundios, de agredir a una diputada de ese partido. Totalmente falso. No me quieren en la boleta del 2024...", escribió el excandidato presidencial desde su cuenta oficial de Twitter.

En rabiosa persecución política en mi contra, Morena ahora miente y calumnia acusándome sin pruebas, más que sus infundios, de agredir a una diputada de ese partido. Totalmente falso. No me quieren en la boleta del 2024... — Gabriel Quadri (@g_quadri) April 27, 2022

"Me equivoqué", dijo en entrevista con medios de comunicación, tras insistir en sus errores respecto al discurso transfóbico que compartía verbalmente y en sus redes sociales, y se disculpó con la legisladora Salma Luévano y con la legisladora transexual María Clemente.

"Yo también me he equivocado. Quiero reiterar todo mi respeto a las comunidades trans, como dice María Clemente, podemos diferir, pero coincidimos en muchas cosas; yo condeno cualquier tipo de discriminación y desde luego también la violencia contra las mujeres trans. Le reitero a la diputada mi apoyo y le agradezco este gesto, personalmente me conmueve, se me está hasta quebrando la voz", señaló.

Además de lo anterior, Quadri no se quiso pronunciar sobre ningún otro tema. Dijo que cualquier asunto se tendría que tratar con su abogado.

Lo que sí confesó es que no ha tomado el curso de sensibilización que le ordenó el Tribunal Electoral porque hay una impugnación a la sentencia que sigue en curso.

"Mi respeto a la comunidad Trans, a pesar de nuestras diferencias de opinión. México necesita concordia, unidad y tolerancia. Condeno todo tipo de violencia contra las personas Trans...", escribió en Twitter, y compartió un clip de 20 segundos de su entrevista con representantes de los medios de comunicación en la Cámara de Diputados.