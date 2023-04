Hace Del Moral mancuerna con líderes de marea rosa

Naucalpan, México

"Ale del Moral nos busco de manera franca, abierta y respetuosa, y se ha comprometido con nuestra propuesta ciudadana para que nadie se quede atrás y hacerla realidad en el Estado de México; la Marea Rosa tiene candidata y es la candidata de la ciudadanía", dijo el activista.

A decir de Retes, los mexiquenses deben vencer el abstencionismo, pues "muchos ciudadanos no le dan la importancia al voto y para ello se invita a que toda la marea rosa se sume e inunde las urnas".

Representantes del colectivo Unid@s se comprometieron a hacer campaña por la candidata de PAN-PRI-PRD-Panal, la priista Alejandra del Moral.

La candidata recibió las propuestas del colectivo y ofreció hacerlas realidad a través del Gobierno.

"Tienen una candidata que dará la vida por las causas ciudadanas, esta es mi tierra, es mi casa y la defenderé con todo lo que soy y todo lo que tengo", expresó Del Moral.

"Estas propuestas serán una prioridad durante mi Gobierno, antes que política soy una ciudadana y defenderé la tierra mexiquense, no les voy a fallar porque yo no sé fallar, o me entrego o mejor no me subo, ya me subí y voy a ser Gobernadora del Estado de México".

Del Moral agradeció a los movimientos ciudadanos, pues aseguró que gracias a ellos sobreviven instituciones como el INE y el Tribunal Electoral.

Entre los asistentes estuvieron Guadalupe Acosta, Fernando Belaunzarán y Amado Avendaño, del grupo promotor del Frente Cívico Nacional; Claudio X. González, Fundador de Sí por México y Unid@s; Margarita Zavala, diputada federal; y Ana Lucia Medina, integrante de Sociedad Civil México, entre otros.

En Huixquilucan, la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, Alejandra Del Moral, prometió buscará que sea reconocida la relación laboral de los repartidores de plataformas digitales para que puedan acceder a derechos sociales y laborales.

Durante el evento de campaña de este domingo, prometió a este sector que promoverá una licencia especial para ellos, que será de pago único y con vigencia de seis años, además de acceso a créditos por parte del Instituto Mexiquense del Emprendedor.