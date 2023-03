Recuerdan a Jorge y Javier con guardia de honor

MONTERREY, NL

A la ceremonia acudieron los padres de Jorge, Rosa Elvia Mercado y Joel Medina, así como la hermana de Javier, Reyna Haydée Arredondo.

"Jorge y Javier eran perseverantes, determinados en sus objetivos, con una disciplina e intelecto formidable; sus vidas contaron la historia de jóvenes que buscaron sus propias oportunidades y, que su trabajo y esfuerzo hablaba siempre de su calidad humana", expresó Rodolfo Arroyo, presidente del Comité Ejecutivo de la Fetec.

"Deseamos conmemorar su humanidad, su amistad como dos compañeros unidos, que se motivaban el uno al otro, inseparables, con personalidades que se complementaban y hacían un excelente dúo dinámico".

Mercado agradeció por no olvidar a los jóvenes.

"No es fácil, nos damos cuenta que, conforme va pasando el tiempo, algunas personas no lo tienen presente, pero yo agradezco a Dios por esta institución, por las autoridades de esta institución, que no quieren que se olvide la memoria de Jorge y de Javier", dijo.