AMLO alista reunión este jueves en PN con gobernadores de Morena

CIUDAD DE MÉXICO

Sin dar detalles, López Obrador confirmó esta reunión luego de que los mandatarios estatales de Morena asistieron el pasado 1 de julio al Zócalo de la Ciudad de México al festejo por los cinco años del triunfo electoral.

"¿Reunión con gobernadores mañana, presidente? ¿Para qué tema?", le cuestionaron.





"Sí, mañana", se limitó a responder López Obrador.

En el Salón Tesorería, López Obrador también llamó a los ciudadanos a que asistan a la Guelaguetza de Oaxaca.

"Hay que ir a la Guelaguetza, nada más que yo no sé si pueda, es una exposición de culturas en Oaxaca, única en el mundo la Guelaguetza. Cuánto me gustaría estar ahí, pero el que pueda que no se los pierda", dijo.