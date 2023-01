Pide AMLO exhibir relaciones de García Luna con EU

"Cómo esta doble vida, por un lado se le premia, se le reconoce, y por otro lado él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada y de qué manera no se enteran, nadie se enteró, nadie supo, hasta que de repente lo detienen y viene la acusación", dijo en su conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional, el Mandatario expuso un reporte de The New York Times, donde se contextualiza el juicio contra el ex Secretario de Felipe Calderón. Pidió que se mostraran las fotografías de la nota, en particular, aquella que muestra a García Luna con Hillary Clinton.