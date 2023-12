Loret responde a AMLO tras vincularlo con empresas de medicinas

CIUDAD DE MÉXICO

En su conferencia mañanera de este jueves 28 de diciembre en Palacio Nacional, López Obrador volvió a lanzarse contra medios y periodistas, entre ellos Sergio Sarmiento.

"Pero, cómo le quito el enojo a Loret que estaba vinculado con una empresa que distribuía medicamentos, o a políticos que se dedicaban a eso, a vender medicamentos y a distribuir medicamentos", dijo el Presidente.

Loret de Mola responde a AMLO

Tras los dichos de López Obrador, Loret de Mola respondió e incluso le deseó feliz año.

"Presidente: No mienta. No estoy vinculado a ninguna empresa que se dedique a vender medicamentos ni a ningún político. El que está enojado es usted porque he exhibido toda la corrupción que hay en su gobierno. Feliz año, disfrute con la familia", escribió el columnista de EL UNIVERSAL.