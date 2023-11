Claudia Sheinbaum se compromete a conservar legado de AMLO

En la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se comprometió a que el legado del mandatario federal lo va a conservar y a profundizar al dirigir los destinos del país.

"Represento la Transformación junto con todas y todos ustedes, represento lo que significa la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador lo vamos a conservar y a profundizar", sostuvo la aspirante.

Asimismo, Sheinbaum dijo que el siguiente año será un "referéndum" para los mexicanos ya que se votará si mantiene la transformación o si se regresa al pasado.

"El próximo año será una decisión importante que tome los tabasqueños y el pueblo de México pues es una decisión que tiene que ver con dos opciones, es como un referéndum, esa decisión es si continuamos con el camino de la transformación o regresamos al pasado, como dice el presidente transformación o corrupción no hay otra opción (pero la gran mayoría del pueblo de México quiere que continúe la transformación que inició el mejor presidente que habido en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador".

COORDINACIÓN EN TABASCO

En compañía del hermano del Presidente, José Ramiro López Obrador, la exmandataria capitalina señaló que, no por haber nacido en Tabasco no va a apoyar al estado, sino que al contrario se va a coordinar con Javier May aspirante a la gubernatura del estado, y a quién se le entregó su constancia de precandidato, para avanzar en proyectos en beneficio de la población.

"Estamos muy unidos en el movimiento, tenemos que seguir guardando esta unidad, pero principalmente es la unidad con el pueblo de México nosotros no traicionamos al pueblo", aseguró la aspirante presidencial.

Mientras tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, recalcó que el estado de Tabasco es la cuna del obradorismo, pues el líder histórico del movimiento es originario de esa tierra.

"La historia comenzó aquí, hoy está cambiando el país entero", aseguró Delgado.