Entiende Ricardo Mejía molestia por su salida

Tras no obtener la candidatura de Morena al Gobierno estatal, obtenida por el Senador con licencia Armando Guadiana, Mejía Berdeja determinó ser abanderado del PT para los comicios del 4 de junio, llevando su discurso no sólo en contra de los ex Gobernadores Humberto y Rubén Moreira, sino que ahora contra el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el propio candidato de este partido.