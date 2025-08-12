Exigen cesar a ´Lord relojes´

Diputados del PAN demandaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum separar del cargo al director de Investigación Aduanera, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, conocido como "Lord Relojes" y quien fue señalado por la compra de un penthouse de lujo en Polanco a precio subvaluado.

Exigieron investigar de forma objetiva al funcionario federal y advirtieron que al dejarlo en su cargo en Aduanas se le permite cuidarle el negocio del huachicol fiscal a Andrés Manuel López Beltrán.

"Axel es el que le está cuidando el negocio del huachicol fiscal al hampón de ´Andy´; ese dinero con el que se largó el ´Andy´ a Japón y a todos los países del mundo como hijo de sultán, como nuevo rico, como junior de Morena", dijo el diputado federal panista Federico Döring.

Grupo REFORMA publicó que el jefe aduanal compró en marzo pasado un penthouse de lujo en Polanco al Coronel del Ejército Antonio Buchan Martínez. El precio que pagó fue de 7.7 millones de pesos, pero la propiedad tendría un costo de 22 millones, con lo que pasó a vivir en una de las zonas más caras de la ciudad.

Döring indicó que aunque autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevan investigando a Márquez Hernández desde hace un año, porque sus gastos no cuadran con sus ingresos, el funcionario sigue despachando.

"La Presidenta no lo ha podido separar del cargo. ¿Por qué? Porque el SAT y las Aduanas no las controla Sheinbaum, las controla ´Andy´, el hampón de López Beltrán; por eso es que está tan cansado, la labor extenuante del hampón de ´Andy´ no es electoral, es el huachicol fiscal, por eso sigue ese señor ahí", afirmó.

El panista exigió a la Presidenta ponerse del lado de la justicia y separar del cargo a Márquez Hernández, tal como lo hizo con Pablo Gómez, a quien le quitó la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"Ojalá y la Presidenta se ponga del lado de la justicia y separe a este corrupto de Aduanas, como ya separó al inútil de Pablo Gómez de la UIF", aseveró.

"Presidenta Sheinbaum, cada día que pasa y usted no corre a este funcionario de Aduanas es un día más que usted es cómplice del huachicol fiscal de ´Andy´, el hampón que andaba tirando rostro en Tokio con el dinero mal habido de la importación de combustibles ilegales".

El también panista Ernesto Sánchez dijo que la Secretaría Anticorrupción, a la que calificó como un "elefante blanco", debería tener como misión perseguir las supuestas actividades ilícitas de Márquez Hernández.

El legislador demandó a la dependencia federal no solapar las corruptelas de funcionarios de alto nivel y, por el contrario, realizar una investigación objetiva.

"Bastante tenemos con los excesos y lujos con los políticos de Morena que se pasean por el mundo siendo incongruentes con el discurso de austeridad que tanto se ensaña la 4T en abanderar", exigió.

Sánchez subrayó que el funcionario tiene nexos con la empresa Aledo, que es investigada por el SAT, por lo que lamentó que la Presidenta guarde silencio ante el evidente enriquecimiento ilícito del jefe aduanal.