Mexicana de Aviación: procesos legales complican su venta

CIUDAD DE MÉXICO

Ada Salazar, secretaria general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), indicó que si bien hasta el día de hoy existe un plan de compraventa y un proyecto encaminado para que se efectúe dicho proceso, hay una serie de procesos legales que tienen que resolverse antes.

"Los sindicatos hemos avanzado para cumplir con las peticiones del Gobierno, poniéndonos de acuerdo para que en caso de que se efectúe la compraventa los recursos se dispersen de acuerdo a la ley. Ese trabajo administrativo para cumplir el objetivo principal se está llevando a cabo", sostuvo.

Agregó que incluso se están efectuando mesas de trabajo entre los sindicatos y la Secretaría de Trabajo (STPS) cada tres días.

Sin embargo, detalló que de forma paralela se efectúa un tránsito legal de las demandas que se realizaron en el caso de Mexicana de Aviación y Mexicana Link, el cual debe de continuar su camino.

"Desafortunadamente (la compraventa) no fue tan fácil como el Presidente o el Gobierno creían, y dijeron 'yo la compro y todo se soluciona rápido', pero están todos los mecanismos legales que envuelven el caso Mexicana de Aviación. No es tan fácil decir este juicio se baja y este otro no, este se quita y a este otro no se le da viabilidad", explicó.

Sin embargo, reiteró que el sector trabajador continúa organizándose.

Salazar recordó que hace 12 años que Mexicana de Aviación cerró sus puertas, hubo trabajadores que demandaron vía laboral, mercantil y penal a la empresa, procesos que después de tantos años se han "entrampado".

"Sí hay una hay una intención de compra por parte del gobierno, hay una oferta, pero como no está nada firme, si el Gobierno u el ofertante ven todos estos problemas y se empiezan a empantanar mucho más los problemas puede decir retiro mis cartas y retiro mi propuesta", aseguró.

De acuerdo con ASSA, en el caso de Mexicana existen 300 tomos de los procesos legales. Y sólo de la Asociación hay 120 demandas particulares, a los que se le deben sumar las de los pilotos y trabajadores de tierra, entre otros.

"Entonces imagínense un comprador que entre con todo su despacho jurídico, y le diga lee los 300 tomos para ver me va convenir comprar o no y para desahogar demandas de los trabajadores. Es un tema complejo y complicado", dijo.

Reiteró que el hecho de que la autoridad alargue tanto en un proceso laboral, mercantil, penal y civil, que cada vez más se va llenando de recursos legales, en vez de ayudar empantanan las cosas y los vuelve imposibles "para que un comprador quiera querer comprar".

El Gobierno federal y los sindicatos de los trabajadores de Mexicana de Aviación acordaron la compraventa de activos de la extinta aerolínea por 816.8 millones de pesos, para adquirir: