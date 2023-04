Complace la elección de presidenta a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). En su conferencia diaria, el mandatario aseguró que Guadalupe Taddei, quien fue electa durante la madrugada de este 31 de marzo como la titular del organismo encargado de organizar las elecciones en México, es honesta y profesional. "A mí sí me parece muy bien. Es que lo que no les gusta a ustedes, a mí si me gusta", manifestó al ser cuestionado sobre el resultado del sorteo para seleccionar a la consejera presidenta que reemplazará a Lorenzo Córdova.