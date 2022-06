"Como no quise apoyar el Fobaproa, Labastida dijo que corría peligro"

"Él era un promotor de que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública, y luego lo del dinero que recibe en su campaña (presidencial) que está probado, el llamado ´Pemexgate´, entonces ¿con qué autoridad?", expresó López Obrador.

Este jueves, en entrevista con Carmen Aristegui, Francisco Labastida aseguró que existen indicios que apuntan a una protección "que es muy sospechosa del gobierno sobre el narcotráfico sobre el Cártel de Sinaloa".

Labastida Ochoa señaló que en los tres años que lleva como presidente, Andrés Manuel López Obrador ha viajado a Badiraguato, Sinaloa, cuna de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Esta no es más que la cereza sobre el pastel Carmen. Veamos lo del contexto global. Badiraguato cuánto tiene, 5 mil habitantes, ha hecho cuatro visitas, no hay más habitantes en Nezahualcóyotl o en Chalco o en cualquier región del país con más de 5000 habitantes, ¿por qué cuatro visitas a Badiraguato? ¿Por qué no Chalco? ¿Azcapotzalco?", dijo el excandidato priista.