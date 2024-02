Clara Brugada se registra ante el IECM como candidata de Morena

CIUDAD DE MÉXICO

"Formalmente he presentado mi registro como candidata para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición "Juntos Hacemos Historia", afirmó, acompañada de simpatizantes que la respaldaron al grito de "¡Jefa de Gobierno!".





En las oficinas del Instituto Electoral, la aspirante afirmó que está "preparada para hacer una campaña alegre y respetuosa" e hizo un llamado a las autoridades electorales a estar alertas de la compra de votos y otras prácticas de corrupción durante el proceso.

"Cumpliremos con la ley, haremos juego limpio y nuestra coalición estará acompañándonos en este proceso; frente a los que quieren sembrar miedo y odio, en nuestra campaña, nosotros tendremos propuestas", dijo.

La candidata destacó que a partir del 1 de marzo, presentará un proyecto que dé continuidad al proyecto de la CDMX en materia de seguridad y justicia; transporte público; que combata las desigualdades sociales; que siga abrazando a sus jóvenes; así como en favor de sus mujeres.

"Esta ciudad no quiere divisiones, y que rechazará a quien siembre odio".

Brugada Molina aseguró que el objetivo es que esta elección marque un récord de participación ciudadana, que todos en la capital del país salgan a votar de manera masiva, ante los comicios en puerta.

Afirmó que representa a un movimiento que trabaja por el bien de la gente y se dijo lista y preparada para salir a recorrer la Ciudad de México con propuestas; y "voy a hacer campaña de la mano de Claudia Sheinbaum".

Acompañada del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así como los dirigentes en la CDMX de Morena, Sebastián Ramírez; del PVEM, Jesús Sesma; y del PT, Magdalena Núñez, Brugada Molina aseveró que tiene un proyecto de ciudad que recupera la esencia de la Constitución de la CDMX, y la ruta de la transformación.

"He recorrido a lo largo y ancho de esta gran ciudad, me he reunido con artistas, intelectuales, empresarios, estudiantes, campesino, mujeres, jóvenes, con comerciantes, con los pueblos originarios, con todos los sectores sociales y económicos de esta ciudad; y, en todos ellos he encontrado la fuerza y ánimo para seguir con esta coalición ciudadana para conquistar el corazón y la conciencia de esta ciudad", aseveró.

Resaltó que tiene la experiencia de haber gobernado el lugar más difícil de la Ciudad de México (como alcaldesa de Iztapalapa), encargo que dijo: "lo hice bien".

A su vez pidió un aplauso para las y los candidatos de Morena para contender por las 16 alcaldías de la CDMX, a quienes les pidió ponerse de pie para decir sus nombres.

"Un aplauso, porque somos un equipo, y como equipo, tenemos esa gran responsabilidad, a partir de las próximas semanas estaremos ya en calle", dijo.

Al hacer uso de la palabra, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró que "vienen tiempos muy buenos para la Ciudad de México"; y resaltó que lo más importante es "recordar que Morena no le pertenece a nadie, Morena es del pueblo de México y por eso se decide a través de las encuestas, pueden o no gustar los resultados, pero no podemos decir que vamos a traicionar al pueblo".

Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la Ciudad, afirmó que si algo define a Clara Brugada es "su honestidad" por lo que aseguró a la ciudadanía que "lo tiene sencillo: elegir la honestidad con Brugada, el modelo que ya vimos cómo es con Sheinbaum; o la corrupción inmobiliaria".

En su turno, Jesús Sesma afirmó que en el PVEM "ha sido un honor", contribuir en el movimiento que iniciaron Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en la CDMX, por lo que confió en que Brugada Molina dé continuidad al "segundo piso de esa transformación". En ese sentido, aseguró que desde su partido trabajarán a su lado en la campaña rumbo a las elecciones.

"La manera en cómo se escogieron los candidatos en este movimiento, de verdad mis respetos; (...) hay que reconocerles porque es exactamente lo que quiere el pueblo de México", afirmó.

Magdalena Núñez, dirigente del PT en la capital, destacó que para su partido es "un orgullo" que una mujer como Clara Brugada sea quien represente al partido.

A su llegada al edificio, Brugada Molina se dijo "muy contenta" pues aseveró que encabeza "todas las encuestas".

Brugada Molina estuvo acompañada de distintas personalidades, entre ellos Citlalli Hernández, secretaria General de Morena; la exfiscal capitalina, Ernestina Godoy; así como las candidatas y candidatos de Morena a las alcaldías Cuauhtémoc, Caty Monreal; y de Coyoacán, Hannah de la Madrid; Gustavo Mendoza, Cuajimalpa; Iztapalapa, Aleida Alavez; Iztacalco, Lourdes Paz; Miguel Hidalgo, Miguel Torruco; de Milpa Alta, Octavio Rivero; entre otros.