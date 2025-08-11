Pablo Gómez presenta plan de Comisión para la Reforma Electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó el plan general de trabajo de este grupo que tiene como objeto convocar a la ciudadanía a expresarse sobre la reforma electoral conveniente para México.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 11 de agosto en Palacio Nacional, Pablo Gómez indicó que hoy se instalará, y tomará en cuenta, críticas, opiniones y propuestas.

"El objeto de la Comisión es realizar consultas de análisis sobre el sistema electoral mexicano y elaborar propuestas de reforma. Las consultas se llevarán a cabo de manera amplia e incluyente a ciudadanía en general; organizaciones sociales y civiles; partidos nacionales y locales; comunidades indígenas; integrantes de centros de educación e investigación; autores y analistas sobre temas políticos; organización y centros de migrantes mexicanos en el extranjero; órganos electorales, administrativos y judiciales", describió el extitular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF).

Aseguró que toda la ciudadanía podrá acceder a ser consultada por la Comisión a través del portal oficial de Internet: "Que será abierto a las críticas, opiniones y propuestas". Dijo que serán publicadas en este mismo medio en su totalidad.

La Comisión, refirió Gómez, llevará a cabo audiencias públicas con organizaciones sociales y políticas, así como con especialistas: "La comisión organizará debates públicos. La Comisión realizará eventos públicos en distintas ciudades del país a fin de promover la difusión y discusión de críticas, opiniones y propuestas sobre el sistema electoral mexicano".

Los foros y debates se realizarán en la Secretaría de Gobernación (Segob) y también se contemplan encuestas de opinión.

La Comisión presentará conclusiones a la Presidenta de la República en enero del 2026.

El temario general comprende conceptos relacionados a la representación del pueblo, sistema de partidos, financiamientos, prerrogativas de partidos, fiscalización de ingresos, gastos de partidos, candidatos, campañas, entre otros.

"Considerando que para convocar al país entero a pronunciarse sobre tan sobresalientes temas, ha de constituirse una Comisión Presidencial para la reforma electoral que tendrá que emplazar al país a intervenir con críticas, opiniones de análisis, mediante los métodos del debate público. La discusión de los sistemas políticos no es asunto exclusivo de quienes se dedican al oficio de la política, sino que atañe a la ciudadanía por entero, esto es parte integrante de los cambios que hoy vivimos en México", comentó.

Añadió que se busca forjar un sistema en el que se ejerzan los derechos en libertad y en democracia, y se reconozca como el poder del pueblo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y su plan de trabajo no tendrá un presupuesto adicional, pero que van a pedir apoyo a los gobiernos estatales para realizar los foros.

"No hay presupuesto adicional a lo que existe en la presidencia de la república, porque son servidores públicos", aclaró.

Durante la conferencia matutina, la Mandataria federal destacó que Pablo Gómez asume la titularidad de esta Comisión mediante una plaza de asesoría de la Presidencia, que en su momento tuvo Sergio Salomón, "ya que tomó posesión del Instituto Nacional de Migración, estaba libre esa plaza, y ahora la reorientamos para coordinar la comisión presidencial".

Abundó que en el caso de que se realicen foros van a pedir apoyo a los gobiernos de los estados, municipales para desarrollar los foros y la consulta pública, "pero no hay un presupuesto especial para la comisión".

Agregó: "[...] queremos que participe el mayor número de personas posible. Para eso hay foros en distintas entidades de la república, se puede participar incluso también por internet, ya vamos a dar, estamos haciendo la plataforma para la participación, se va a recibir a personas de organizaciones, partidos políticos, legisladores, si los consejeros del INE quieren participar, pues pueden participar, pero no se puede participar como institución, ¿Verdad? Pero sí, como personas está abierta a que participen todos aquellos que deseen poner sus ideas sobre la mesa y a partir de ahí, pues se va a hacer una propuesta".