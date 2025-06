Actualizado el registro nacional de personas desaparecidas

El Gobierno del Estado afirmó que la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas ha cumplido con la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

A través de un comunicado, informó que entre el 12 de abril y el 8 de junio ha dado de alta 445 casos y registrado la baja de 186, sin embargo, no definen si con "baja" se refiere a personas localizadas, registros borrados del sistema o reportes duplicados.

Asimismo, de acuerdo con la información de la última actualización del Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD), del 1 de abril de 2022 al último día de abril del 2025, hay 11 mil 800 registros de personas desaparecidas y localizadas que aún no están completamente integrados en la plataforma del RNPNO.

Los 445 movimientos realizados en las últimas semanas, representan apenas el 3.7 por ciento del total de reportes no registrados a la fecha.

Respecto a la incompatibilidad entre las categorías de "persona no localizada" contenida en el RNPDNO y la de "cierre" que aparece en el REPD, el Gobierno Estatal argumenta como avance el que en la ley local todas las personas ausentes sean personas desaparecidas, y define a la categoría "cierre" como registros dados de baja por incompetencia.

Sin embargo esto no contradice el hecho de que habrá casos definidos bajo la conceptualización local que no podrán incluirse en el RNPDNO, simplemente porque no son compatibles.

MURAL publicó ayer que no se estaba cumpliendo a cabalidad con la actualización del RNPDNO, promesa que había hecho el Gobernador Pablo Lemus.

Asimismo, el 13 de mayo se dio a conocer la asignación de recursos federales que recibirá la Comisión de Búsqueda del Estado, que este año obtendrá sólo 11 millones de pesos, a pesar de ser la entidad con más casos de personas desaparecidas en el País.