Vecinos de presa Endhó denuncian muerte de animales y daños a salud

Por: El Universal

Noviembre 28, 2024 - 06:41 p.m.

Habitantes de la zona ribereña de la presa Endhó denunciaron que la proliferación del mosquito Culex ha ocasionado graves daños a su salud, además de la muerte de animales de traspatio, ya que, por las tardes, estos insectos invaden casas y corrales, lo que ha causado preocupación entre la población.

Los vecinos de esa región señalaron que han solicitado en diversas ocasiones a las autoridades la fumigación y trituración del lirio acuático, que es el hábitat principal de estos mosquitos. Sin embargo, afirman que no han sido escuchados, lo que los llevó incluso a cerrar la autopista Arco Norte como medida de presión.

A la fecha, indicaron que no existe un proyecto claro para combatir esta problemática, por lo que ellos mismos han tenido que buscar maneras de enfrentarla, como proteger sus hogares y animales. No obstante, recalcaron que estas acciones no son suficientes, ya que describen la situación como "nubes de mosquitos" que los atacan, sobre todo por las tardes.

Destacaron que las picaduras de estos insectos han causado la muerte de varios animales de traspatio, ya que las telas utilizadas para protegerlos no son efectivas, lo que ha generado además pérdidas económicas significativas.

Asimismo, denunciaron que la salud de los habitantes también se ha visto afectada, especialmente la de los niños, quienes han desarrollado enfermedades en la piel derivadas de las constantes picaduras de estos mosquitos.

Actualmente, el embalse de la presa Endhó tiene el 70% de su superficie cubierta de lirio acuático, lo que ha provocado la concentración masiva de mosquitos que afecta a comunidades de los municipios de Tula, Tepetitlán, Tezontepec y Tlahuelilpan.

Entre las medidas que han implementado, los vecinos mencionaron la colocación de mallas en las ventanas y mallas sombra para proteger a los animales. Sin embargo, señalaron que estas acciones no son suficientes y manifestaron su preocupación, ya que las crías de los animales son las más vulnerables y las primeras en perder la vida.