Fox propone eliminar figura de "comandante supremo"

"Propongo un sistema parlamentario y un primer ministro electo por el parlamento. Obligada rendición de cuentas", escribió.

---Exige Vicente Fox renuncia de Luis Cresencio Sandoval

El exmandatario de México también criticó y pidió la renuncia del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien ayer asistió al Senado.

"Has contaminado al glorioso Ejército mexicano de política barata y sumisa a un autoritario parlanchín que es López. Él ya no es comandante supremo!! Ya no es más el presidente de todos los mexicanos", refirió Vicente Fox.