Familiares denuncian secuestro de colombianos en Jalisco

Una mujer y dos hombres originarios de Colombia, quienes viajaron a Jalisco para trabajar, están desaparecidos desde el 25 de julio.

Maryeline Ramos Florez, Julián Sepúlveda y Alexander Sepúlveda son empleados de una empresa de préstamos conocidos como "gota a gota".

Sus familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en Colombia, y las autoridades prometieron comunicarse con el Consulado mexicano. También llamaron a la Comisión Nacional de Búsqueda en México, pero indicaron que aún no han tenido comunicación con la Fiscalía de Jalisco.

De acuerdo con la información que han recabado parientes de Maryeline, ella y Julián fueron sacados a la fuerza de una casa ubicada en el Coto 4 de Altara Residencial, en Tlajomulco. Mientras que Alexander Sepúlveda fue privado de la libertad en un centro comercial, aunque no tienen mayores datos.

De acuerdo con la denuncia presentada en Colombia, Maryeline envió mensajes antes de perder contacto con sus seres queridos.

"Hijo, ponme atención, nos secuestró el Cártel de Jalisco anoche, acabamos de salir a entregar la ruta. Estoy sin teléfono, no hables.

"Si no te hablo más tarde es porque no me entregaron el teléfono y si no te hablo mañana, bueno, te amo mi amor", fue lo último que comunicó.

Su jefe directo recibió una llamada solicitando un rescate, pero no fueron liberados.

Personas cercanas a Maryeline explicaron que ella viajó a Cancún en agosto de 2024, pero hubo una pérdida de dinero y la empresa para la que trabajaba presuntamente la obligó a trasladarse a Jalisco para cubrir la deuda.

"Ella se fue allá realmente a buscar el sueño que buscan todos los inmigrantes, como poder estabilizarse y tener un poco de dinero para sacar adelante", indicó un familiar suyo.

En enero llegó a Tlajomulco y trabajaba como prestamista.

"Ella solo manejaba la moto y acompañaba a los otros dos muchachos y hacía la ruta con ellos, guardaba la libreta", abundó su familiar.

En Jalisco conoció a Julián y a Alexander, con quienes trabajaba.

"La petición de nosotros es que nos los devuelvan, por favor nos los devuelvan con vida, que tengan piedad, Maryeline es una madre de familia, sus hijos todavía son menores de edad, solo dependen de ella, no tienen a nadie más. A los otros dos, sus familiares los esperan con vida.

"Desde muy joven a ella le ha tocado guerréarselas para que sus hijos tengan un futuro, no les vayan a arrebatar a su mamá", pidió su ser querido.