Localizan nuevas fosas clandestinas en Baja California Sur

LA PAZ, BCS.- Colectivos de búsqueda de Baja California Sur continúan sumando hallazgos de fosas clandestinas y reportaron la localización de 21 osamentas en un solo sitio, en La Paz; la fosa clandestina más reciente fue apenas el fin de semana.

El Colectivo de Búsquedas por La Paz se concentró de nueva cuenta el domingo en la localidad de San Juan de la Costa, donde durante un mes han estado realizando excavaciones y pudieron ubicar otra fosa clandestina, donde peritos de la Procuraduría General de Justicia iniciaron los trabajos de procesamiento que continúan este lunes.

En el operativo participó personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas en BCS, y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional hicieron el resguardo perimetral.

Gabriel Manríquez, coordinador de campo del colectivo, comunicó que este hallazgo se suma a las seis fosas recientes que se localizaron en el mismo sitio a inicios del mes de marzo.

Refirió que en total, en un mes de trabajo ya en la zona se han podido recuperar 21 osamentas de varias de fosas clandestinas, algunas de ellas que tenían más de una osamenta enterrada.

El también fundador del Colectivo, quien busca a su madre desaparecida en 2017, Elvira Manríquez, dijo a EL UNIVERSAL que hasta el momento en la zona no han localizado otro tipo de indicios, como alguna especie de crematorios; no obstante en 2021 sí fueron localizados cuatro especies de hornos clandestinos en Los Cabos.

En aquella ocasión identificaron estas fosas con láminas en el interior y exterior.

Según informaron colectivos de aquel municipio, sumaron más de una veintena de osamentas localizadas en varios terrenos.

Al respecto, la líder del colectivo de Búsquedas de San José del Cabo, Rosalba Ibarra Rojas, informó que en 2021 se localizaron estas fosas en la zona conocida como Arroyo El Salto y se ubicaron también indicios como ropa.

"En aquel entonces el fiscal les dijo a las familias que como sugerencia no dieran información sobre lo que veían y estaba pasando allí, por seguridad, pero es increíble que por las propias autoridades se reciban estas sutiles amenazas", expresó.

La dirigente explicó que no se realizó una investigación adecuada por que justo en el lugar donde se habrían localizado estas especies de crematorios no se hallaron osamentas; no obstante, se desarrollaron trabajos en sitios cercanos y sí localizaron restos óseos.

Al cierre de 2024, colectivos informaron que localizaron 38 fosas clandestinas con 50 osamentas.

Según el registro de la Comisión Nacional de Búsquedas, BCS mantiene un registró histórico de personas desaparecidas de mil 019, actualizado a este día.

Durante la jornada de ayer, familiares de personas desaparecidas hicieron una oración por las víctimas de Teuchitlán en el estado de Jalisco. Se colocaron un listón negro en sus playeras que portaron durante todo el trabajo de excavación.