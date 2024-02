Colectivas feministas convocan a paro nacional "Un Día sin Nosotras"

CIUDAD DE MÉXICO.- Colectivas feministas y organizaciones del movimiento, a través de la Coordinación 8M, anunciaron que revivirán la huelga nacional feminista conocida como "Un Día sin Nosotras" el 8 de marzo, paro que se realizó por primera vez en 2020.

"El llamado a la huelga feminista, que ya nos hace falta retomar eso que se cortó con la pandemia. El objetivo es demostrar que sin mujeres este país simplemente no funciona (...) Para nosotras es muy importante que se convoque el mismo día porque dejamos de ir a trabajar para ir a luchar", explicó a EL UNIVERSAL Carla Torres, integrante de la coordinación 8M.

Aclararon que este día no es para descansar, sino para luchar desde la marcha y visibilizar la violencia feminicida, la esclavitud sexual, las desapariciones, desplazamientos forzados, entre otras problemáticas.

"No es pedir el día, no es que nos hagan un favor las empresas dándonos el día libre para irnos a descansar. Lo que queremos es que en lugar de ir a hacer nuestras labores cotidianas para que esta sociedad funcione, vamos a parar para demostrar que sin nosotras no se mueve este mundo, pero al mismo tiempo, vamos a salir a las calles a que nos vean, cuántas somos, la fuerza que tenemos y por eso es muy importante", agregó la integrante del grupo feminista.

Apuntó que, desafortunadamente, hay muchas compañeras que no pueden asistir a la movilización porque están en sus trabajos o en sus escuelas, por lo que planean convocar una huelga general con el objetivo de que puedan asistir a la movilización.