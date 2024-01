Cofece no tiene interés de generar polémica con el Ejecutivo Federal

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a los señalamientos que se hacen en las conferencias matutinas en Palacio Nacional contra los organismos reguladores, en la Cofece no hay interés de generar polémica con el Ejecutivo federal, afirmó Andrea Marván, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica.

En lugar de ello, se quiere que la población vea los beneficios que se tienen con la Cofece para promover la competencia económica en los diversos mercados, pues los hogares mexicanos destinan hasta 15% de su gasto a pagar sobreprecios de productos por diversas prácticas anticompetitivas.

La comisionada presidenta dijo que no tienen interés en generar polémica con el Ejecutivo federal, "nuestra prioridad es abrir esta nueva fase de la política de competencia que tenga objetivos claros, que sean visibles los beneficios, cuáles son los beneficios, en dónde estamos actuando y cómo esto afecta el bienestar de la población y los que más afectan al bolsillo de los mexicanos".

En conferencia de prensa, dijo que después de la pandemia y en medio de un contexto incierto, la Cofece sancionará "severamente las conductas que atenten contra los consumidores".

Con especial enfoque a la población de menores ingresos a fin de evitar el pago de sobreprecios al momento de comprar productos. "Las personas en situación de pobreza son los más afectados por los incrementos de precios", añadió.

Explicó que los "mercados competitivos han demostrado ser motores para reactivar la economía de los países".

Cofece lleva a cabo 11 investigaciones

Para ello se llevan a cabo, este año, 11 investigaciones por colusiones, entre ellas las de impermeabilizante, transporte marítimo, pago a meses sin intereses, vidrio plano, material radiológico, arrendamiento, tecnologías de la comunicación, cines, material electoral y otras.

Se realizan también 11 investigaciones por abuso de poder de mercado o concentraciones ilícitas, entre ellas espacios comerciales en aeropuerto, insecticidas, oxígeno medicinal y publicidad digital.

También están cinco procedimientos especiales, entre ellos terminales de transporte de pasajeros, harina de maíz y transporte ferroviario de carga nacional; además de tres estudios en torno a las instituciones financieras digitales, la carne de res y el gas natural.

En torno a los sobreprecios que se generan con las extorsiones y derecho de piso del crimen organizado, dijo, "en cualquier mercado donde encontremos falta de competencia, lo investigará la Cofece y llevará a cabo las acciones conducentes".

A pregunta expresa sobre la opinión acerca de la existencia de empresas del gobierno que reciben subsidios para operar, como el caso de la línea aérea Mexicana de Aviación, dijo: "No es un tema de política de competencia si existen empresas públicas o no, lo que es un tema de empresas es que exista un piso parejo para competir y el rol del regulador de los mercados y de asegurar que exista ese piso".

Añadió que hace unos meses emitieron una opinión en torno a los efectos que causará la operación de Mexicana y "se detectaron ciertos riesgos que podían suceder, no necesariamente quiere decir que no nos hicieron caso, ahora hay que estar atentos a ver si los riesgos se materializan o no".