AMLO critica cobro en Argentina por manifestarse con llegada de Milei

CIUDAD DE MÉXICO

"Somos libres, ¿eh?, eso es lo bueno, que aquí no es como en Argentina que vas a movilizarte, quieres protestar y tienes que pagar, no, aquí no. Aquí es gratis.

"No hay censura, somos libres los mexicanos. Nada más que estamos viviendo un momento muy interesante, un momento estelar en la vida pública, porque nos toca desmontar toda esa retahíla de mentiras, todo ese plan manipulador que le sirvió para engañar a millones de mexicanos", dijo.





En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal criticó que el presidente argentino viva en un hotel de lujo en Buenos Aires.

"Ahora me llama la atención porque estaba yo viendo, no sé si sea cierto, que también el presidente Milei vive en un hotel de lujo en Buenos Aires".