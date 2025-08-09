Exhiben a diputados en fiesta VIP de la F1

Los esposos Diana Karina Barreras, diputada del PT, y Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, fueron exhibidos ahora por gastar más de 340 mil pesos en una fiesta exclusiva del Gran Premio de México de la Fórmula 1, en octubre pasado.

En Instagram, el académico jalisciense Jorge García Orozco señaló que la celebración privada, cuyo boleto por persona costaba 8 mil 500 dólares, contó con las presentaciones musicales de Alan Walker y Esther Anaya.

"Son más de 2 meses completos de sueldos de ambos diputados, ¿de dónde sale tanto dinero?", cuestionó.

Ambos legisladores ya habían sido evidenciados por sus relojes, alhajas y costosas prendas de vestir a pesar de pertenecer a partidos que enarbolan la austeridad y humildad.

Tras el último escándalo, el centro empresarial Club 51, que se presenta como el "club de negocios más exclusivo de Latinoamérica" y cuya membresía costaba hace cuatro años 250 mil pesos por persona, reveló que se trató de un regalo a los legisladores.

"Club 51 ha contado por 3 años con una suite en la F1 en la CDMX. El evento se realiza para vincular a sus miembros y cada año otorgamos cortesías a diferentes personalidades. En la edición de 2024, ofrecimos 2 cortesías al diputado Sergio Gutiérrez Luna, entre otros", aseguró el Club 51, con sede en la Torre Mayor de la Ciudad de México.

Sobre la invitación a evento VIP de la Fórmula 1, Gutiérrez Luna sostuvo que son cortesías.

"Son cortesías y esa fue en la calidad en la que fui. Las cortesías no tienen valor porque no se venden", dijo en entrevista radiofónica con José Cárdenas.

Mientras que Barreras, conocida como "Dato Protegido" luego de que el Tribunal Electoral obligó a una ciudadana a emitir una disculpa pública durante un mes, alegando supuesta violencia política contra mujeres, minimizó el costo de sus pertenencias.

La petista aseguró que el costo de un reloj Cartier Ballon Bleu, de 288 mil pesos; un anillo de 63 mil pesos o una zapatillas de 13 mil 720 pesos, es mucho menor, está declarado o fue adquirido antes de que llegara ser diputada.

"Respecto a este anillo que me han querido señalar, aclaro que no se trata de una compra reciente con precio exageradísimo. Eso es falso. Es de hace 13 años, cuando me casé. Ni siquiera era diputada en esa época.

"En cuanto a los relojes, que también me han mencionado, tengo únicamente un par, están debidamente declarados", sostuvo en un video difundido en redes sociales.

En su declaración patrimonial disponible en el sitio de la Cámara de Diputados, sin embargo, Barreras sólo declaró dos terrenos y un auto, sin indicar el costo.

Gutiérrez Luna, por su parte, indicó en su declaración que tiene únicamente un departamento de 132 metros cuadrados.