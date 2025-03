´Clausuran´ tiradero radiactivo

Toluca, Edomex.- El alcalde de Temascalapa, Estado de México, el morenista Alan Martínez, y un grupo de ciudadanos convocados por él, clausuraron el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (Cader) que funciona en ese municipio desde 1970 y que acusan ha contaminado el acuífero y provocado enfermedades como el cáncer.

El Cader, a cargo de la Secretaría de Energía, almacena producto de las aplicaciones de materiales radiactivos en la industria, medicina y la investigación provenientes de todo el país.

Por ejemplo, en los hospitales se generan jeringas, guantes, papeles, recipientes y algodones con contaminación radiactiva, así como fuentes gastadas utilizadas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como cáncer, y fuentes gastadas utilizadas como medidores de procesos industriales; por ejemplo, en el llenado de envases, como refrescos o cervezas, según su página de internet.

El alcalde Martínez prometió el cierre del lugar durante su campaña electoral, y en la semana anunció que la llevaría a cabo, sin saber si tiene facultades para ello.

"Hemos estado muchos años en esta lucha y no sabemos hasta dónde vaya a llegar, si repetimos la invitación para que este domingo 2 de marzo nos acompañen a la clausura del panteón nuclear, vayan con nosotros, reitero, no sabemos hasta dónde sea el alcance del gobierno municipal. Pero nosotros no nos gusta simular, no andamos diciendo que va a ser simbólico porque no lo va a ser", dijo el miércoles en una transmisión en video.

"Repito, vuelvo y repito, no sabemos hasta dónde nos va a dar esta clausura y hasta dónde vamos a llegar, pero vamos a hacer dos cosas, primero, si logramos la interlocución con el gobierno federal vamos a invitar a gente del pueblo, a nuestros vecinos, no necesariamente gente del gobierno, sobre todo de las comunidades más afectadas, para que a ellos sean los que les digan por qué insisten, por qué están necios en que se mantenga el panteón nuclear, a mí no me importa que me lo digan, que se lo digan al pueblo, eso es lo más importante".

"No me da miedo que me metan a la cárcel por defender a mi pueblo", dijo el Edil esta mañana al encabezar la clausura.

El cierre se llevó a cabo sin enfrentamientos, afirmaron testigos, quienes admitieron que no saben si el sitio quedará oficialmente clausurado.