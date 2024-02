Asume Claudia Suárez en Secretaría Ejecutiva del INE

CIUDAD DE MÉXICO.-Claudia Suárez rindió protesta como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya área es, después de la presidencia, la más importante del organismo electoral.

Suárez llegó al INE en mayo de 2023 como asesora de Guadalupe Taddei, quien en julio la convirtió en Jefa de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva y un mes después ya era encargada de despacho de la Dirección de Administración.

Esto luego que su titular, Ignacio Ruelas, renunció porque, dijo, le pedían ser "el sicario del INE".

Entre el 2010 y 2018 estuvo en diversas áreas del INE, y en el 2019 se desempeñó como coordinadora del Centro de Abasto del IMSS, misma tarea que tuvo en el 2020 en la Secretaría de Salud.

En el 2021 se dedicó a dar consultorías sobre compras públicas gubernamentales, y en el 2022 manejó el área administrativa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal.

Llega Noroña; ataca a Córdova

En su estreno como representante del PT del Poder Legislativo, Gerardo Fernández Noroña se dedicó a criticar a Lorenzo Córdova por ser el orador central en la marcha por la democracia.

"Decían que yo exageraba cuando al ex presidente del INE, Lorenzo Córdova, le decía que no era un árbitro vendido, sino que era un jugador del otro equipo, y en próximos días va a encabezar una manifestación, desde mi punto de vista ilegal, en apoyo a la candidata del Frente Guango de Derecha, en un acto en supuesta defensa de la democracia, que no tiene nada que ver con ello", dijo.

Aseguró que su participación en el Consejo General es para contribuir al fortalecimiento de los órganos electorales.

"Yo quiero que contribuyamos a acabar con la simulación, a acabar con el doble discurso, con la doble moral y que, efectivamente, consolidemos los procesos democráticos en nuestra patria, que son tan caros y que tanto le han costado a nuestro pueblo y a nuestro movimiento, que tiene por lo menos 600 muertos por luchar solamente porque se respetara el voto de la ciudadanía", agregó.