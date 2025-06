Reprocha Sheinbaum maltrato a migrantes mexicanos

A cuatro días de hablar por teléfono con Donald Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum reprochó que los migrantes mexicanos sean maltratados en Estados Unidos, a pesar, dijo, de que son ejemplo de trabajo y honestidad.

"Nuestros paisanos y paisanas, que a veces los maltratan, que se oiga bien y que se oiga fuerte: son los mejores trabajadores del mundo, hacen funcionar a la economía de nuestro vecino país", aseguró.

La más reciente llamada con Trump fue el martes, durante la reunión en Canadá del Grupo de los 7 países más industrializados, a la que México fue invitado.

"¿Quién puso el primer piso de la Cuarta Transformación? El Presidente López Obrador, ya puso los cimientos en primer piso y a nosotros, a todo el pueblo de México, le corresponde construir el segundo piso de la Cuarta Transformación y, entre otras cosas, lo que ha traído esta gran transformación en nuestro País es un enorme orgullo", dijo.

"Miren, acabo de ir a una reunión internacional y nos invitaron a México y saben por qué nos invitaron a México, por ustedes, por lo que representa el pueblo de México visto a nivel internacional, un pueblo justo, digno, honesto, trabajador, que da ejemplo aquí en México y también da ejemplo allá en los Estados Unidos".

La Presidenta visitó la construcción del nuevo hospital del IMSS en Mérida, una obra de 4 mil 700 millones de pesos prometida desde junio de 2023 por López Obrador, pero inacabada.

Algunas personas entre el público, que soportó el calor de 35 grados y luego un aguacero, creían que Sheinbaum venía a inaugurarla.

Lo primero que hizo la Presidenta al subir al templete fue reconocer al Gobernador Joaquín "Huacho" Díaz Mena y acusar que hay una campaña en su contra por los apagones de electricidad registrados en la Península.

"Está entregado al pueblo de Yucatán, muchas gracias Joaquín, con todo tu trabajo; por cierto, que aprovecho para decir que la campañita esta que traen de que no hay electricidad, de que no hay suficientes plantas de abastecimiento, nada que ver, hay un programa de mantenimiento normal de Comisión Federal de Electricidad que realiza y hay suficientes plantas de energía eléctrica para Yucatán y va a haber más porque viene el gasoducto y también una nueva planta de abastecimiento de energía eléctrica, para que no haya engaño. Para que que no haya propaganda, que no tiene nada que ver con la realidad", dijo.

"El pueblo lo sabe, pero hay que decirlo, porque si no luego se van con la pinta también, porque les gusta hacer propaganda política, no información, sino propaganda política".

Entre el público, una mujer, Ericka Contreras Pérez, le gritaba pidiéndole ayuda para encontrar a su niña de seis años, presuntamente desaparecida por su ex pareja hace unos días, pero sin que obtuviera respuesta.

Díaz Mena, morenista, reconoció lo mismo las carencias en los servicios de salud que en electricidad, pero dijo que se está avanzando y acusó también una campaña en su contra.

"De manera inhumana para nuestros pacientes, muchas veces se han pospuesto operaciones por falta de medicamentos o por falta de insumos necesarios", dijo.

"Gracias Presidenta por darle mantenimiento y rehabilitación a las líneas de distribución para mejorar el servicio a la gente. Aunque algunos quieran mediatizar por simple mezquindad política los apagones, estamos haciendo lo que en décadas no se había hecho, darle mantenimiento a los sistemas de energía de la Comisión Federal de Electricidad".