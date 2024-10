Claudia Sheinbaum: Primer discurso y compromisos en México

El Universal CIUDAD DE MÉXICO.- El de la mañana fue un mensaje más general: los qués. Por la tarde, desde la plancha del Zócalo capitalino y ya en su segundo mensaje como presidenta, Claudia Sheinbaum definió en 100 puntos la columna vertebral de su gobierno, los cómos. Si bien ya había definido algunas políticas en mensajes anteriores, ayer reveló algunos nuevos puntos, como una reforma, contra el nepotismo, para que cargos de elección popular no puedan ser sucedidos por familiares directos de quienes antes los ostentaban. En torno a esa reforma, dijo, también se impulsará que no haya reelección para ningún cargo de elección popular, en especial para alcaldes. "11. A ver qué les parece esta: enviaremos una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio democrático de no reelección para que a partir del 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto. Tengo otra: ni presidentes municipales, ni senadores ni diputados impulsaremos la prohibición de suceder a un familiar directo en los cargos de elección popular. No nepotismo", dijo. Ante un Zócalo de la Ciudad de México totalmente abarrotado, Sheinbaum Pardo aseguró que también se someterá a la revocación de mandato en el 2027, tal como lo hizo el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador. "(Compromiso) 10: En su momento impulsaremos la reforma constitucional al sistema electoral que fortalezca la democracia participativa, la revocación de mandato, la decisión del pueblo a través de las consultas y la reducción del costo de las elecciones al pueblo. En 2027 me someteré a la revocación de mandato como lo establece la Constitución. La Mandataria federal destacó que está por aprobarse la reforma constitucional para que "ahora sí" nadie gane más que la Presidenta de la República. Prometió la homologación de feminicidio, la inclusión del maltrato animal a la Constitución y la semana laboral de 40 horas. SEMANA LABORAL Al manifestar que "estoy segura que lo vamos a lograr", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en acuerdo con los empleadores se alcanzará paulatinamente en el sexenio las 40 horas de trabajo a la semana. "(Compromiso) 60: Estoy segura que lo vamos a lograr: En acuerdo con las y los empleadores iremos alcanzando paulatinamente en el sexenio las semana de 40 horas". Al dar a conocer sus 100 compromisos de gobierno ante un Zócalo lleno, la nueva presidenta señaló que se buscará fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) como empresas públicas estratégicas del Estado, pues "quedaros atrás los tiempos de las privatizaciones". "El objetivo fundamentalmente del petróleo seguirá siendo el consumo nacional no la exportación para eso el fortalecimiento de nuestra refinería. Este se limitará a una producción de 1.8 millones de barriles diarios", dijo. Respecto al tema de empleos, la presidenta también se comprometió a que el aumento al salario mínimo continuará y aseguró que la reforma para mejorar las pensiones será aprobada. Anunció que los programas sociales de la administración del presidente López Obrador se mantendrán, y reveló además dos nuevos; uno denominado farmacias del bienestar, que se ubicarán al lado de los bancos del bienestar, y también un programa para llevar atención sanitaria a adultos mayores hasta su casa, por lo que se contratará a un número importante de enfermeras, así como operaciones masivas de catarata y rodilla. Asimismo, planteó un programa de infraestructura que incluye una amplia gama de trenes de pasajeros, así como cablebuses para la CDMX y el fortalecimiento de Mexicana de Aviación.