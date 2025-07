Recibe CSP a directivo de empresa vinculada a 'casa gris'

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de Baker Hughes, una empresa estadounidense que ha tenido contratos por más de 151 millones de dólares con Pemex.

En enero de 2022, la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que José Ramón López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, vivía en una residencia de Houston, propiedad de un directivo de esa compañía, lo que desató un escándalo por presunto conflicto de interés.

Este lunes, la Mandataria publicó en sus redes sociales una fotografía con representantes de la empresa, junto con un mensaje en el que aseguró que existe confianza para las inversiones en México.

"Recibimos en Palacio Nacional a Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de Baker Hughes, empresa estadounidense con diversos proyectos de inversión en México y Estados Unidos. Hay confianza en nuestro País", posteó en su cuenta de X.

En el encuentro, realizado a puerta cerrada, también participó la Secretaria de Energía, Luz Elena González.

Según MCCI, en agosto de 2019, José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams comenzaron a vivir en la mansión, ubicada en Houston, Texas, propiedad de Keith Schilling, un alto ejecutivo de Baker Hughes.

La empresa negó conflicto de interés argumentando que la casa no era propiedad ni fue gestionada por la compañía, que Schilling trabajaba en la división de Norteamérica -Estados Unidos y Canadá-, no en la de México y que no conoció el arrendamiento hasta que difundió en medios de comunicación.