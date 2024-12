Monreal niega posada morenista; festejamos con austeridad, asegura

Por: El Universal

Diciembre 12, 2024 - 04:05 p.m.

Luego de que este miércoles se filtrara la invitación a los diputados de Morena y sus aliados a una "posada" para celebrar la aprobación de primer Presupuesto de Egresos de la Federación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador guinda, Ricardo Monreal, negó la convocatoria.

"Me permito señalar que nosotros no estamos programando ninguna posada, fiesta ni festejo. Actuamos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y no es cierto lo que algunos medios han señalado. Al menos, ninguno de mis compañeros sabe de esta convocatoria, y no la va a haber, se los aseguro. Nosotros festejamos con austeridad, en nuestra casa, con nuestra familia y con nuestros medios", dijo en un video publicado en X.

Sin embargo, fuentes al interior de Morena confirmaron que sí se les hizo llegar la invitación para asistir a la cena en un restaurante de la colonia Polanco.

La "posada" estaba programada para las 19:00 horas, de este jueves 12 de diciembre, en el restaurante Cotorritos, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y se tenía contemplado un "intercambio" de regalos, así como un brindis.

"Se recomienda llevar un regalo que sea unisex porque vamos a hacer tómbola ahí en el evento para ver quién le da regalo a quién", señala la invitación.

Originalmente, la fiesta estaba programada para mañana; sin embargo, se habría recorrió debido a que Morena decidió meter el acelerador para avalar el PEF 2025 la madrugada de este jueves.

"Hoy la sesión acabará de madrugada, vamos a acabar la discusión de todo el presupuesto el día de hoy, preparémonos!", señala el alcance en el que se informó sobre el cambio de día de la celebración.