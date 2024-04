Recuerda Sheinbaum frase misógina de Fox

Estado de México.-Ante un salón lleno de mujeres, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, recordó una frase ofensiva del ex Presidente Vicente Fox contra su género.

"No podemos olvidar que hubo un Presidente en nuestro País que, justo es el mismo Presidente que está diciendo que los programas sociales son para flojos, que no debe haber apoyo a las personas, que quien lo recibe es porque no trabaja, no podemos olvidar que esa misma persona cuando fue Presidente nos llamó lavadoras de dos patas".

Difra frase ocurrió en 2006 en Mazatlán, Sinaloa, cuando el panista señaló que el 75 por ciento de los hogares en México tenían una lavadora, pero "no de dos patas o de dos piernas, sino metálica".

Corrige sobre feminicidios

En otro tema, Sheinbaum aseguró que durante su gestión en el Gobierno de la Ciudad de México los feminicidios se redujeron en 40 por ciento.

La ex Jefa del Gobierno capitalino indicó que recibió los datos más recientes y este ilícito disminuyó no 30 por ciento como dijo en el debate del domingo, sino en 40 por ciento.

"Me acaban de pasar el dato, hasta enero de 2024, de cuando nosotros entramos y ahora, por el trabajo que ha seguido Martí Batres, disminuyó en 40 por ciento, yo dije en el debate, 30 por ciento, pero son 40 por ciento", afirmó.

La candidata morenista dijo que se ha generado una discusión respecto de si los feminicidios se han reducido en los porcentajes que ella ha señalado, pero por eso, añadió, están las cifras oficiales, que demuestran que así ha sido.

De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los feminicidios han subido y bajado en los últimos años.

En 2019 se registraron 72; en 2020, sumaron 82; en 2021, se contabilizaron 72; en 2022, se reportaron 76 y en 2023 fueron 61. Si se compara 2023 con 2019, primer año de la gestión de Sheinbaum, la disminución es de 15.3 por ciento.

En un salón de fiestas de la comunidad de Magdalena Atlicpa, Sheinbaum le prometió a las morenistas que, de llegar a la Presidencia, establecerá en la Constitución el concepto de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como su derecho a vivir una vida libre de violencia.

Además, ofreció, promoverá reformas legales para que sean los agresores quienes salgan de las viviendas y no las mujeres maltratadas, como actualmente ocurre.

En Ixtapaluca, en un mitin celebrado en el estacionamiento de una plaza comercial, la abanderada morenista prometió construir un trolebús como parte de las soluciones de movilidad en esta zona del Valle de México.