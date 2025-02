Presenta Claudia Programa Nacional de Infraestructura Carretera 25-30

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que con el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030 se intervendrán, en un inicio, 4 mil kilómetros para la ampliación y mantenimiento mayor de carreteras por todo el país.

"Son ampliación de carreteras y mantenimiento mayor de muchísimas carreteras que hemos estado visitando, particularmente las zonas más vulnerables del país. Entonces, es un programa muy interesante, importantísimo", destacó.

Además, destacó que el objetivo del programa de infraestructura en materia de movilidad es conectar a las zonas más vulnerables del país para cumplir con el principio de que "por el bien de todos, primero los pobres".

"Particularmente dedicamos muy buena parte del recursos a las zonas más vulnerables, ´por el bien de todos primero los pobres´. Entonces el proyecto de infraestructura tiene que ver con conectar al país para fortalecer el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de la gente, y al mismo tiempo atender aquellas zonas que tienen mayor necesidad", puntualizó.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, precisó que para la intervención de los 4 mil kilómetros (km) de carreteras se tendrá una inversión de 173 mil millones de pesos.

Precisó que con el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030, contempla 126 km de obras de continuidad en los tramos:

* Puente Rizo de Oro y La Concordia, que se concluirá en octubre

* Real del Monte – Huasca, que se inaugura el 11 de marzo

* Puente Vehicular Nichupté, en agosto

* San Ignacio - Tayoltita, en mayo

Se harán cerca de 3 mil km de ejes prioritarios:

* En abril arrancan las obras en: Cuautla – Tlapa –Marquelia, de la cual está en proceso de licitación el tramo Acatlaxala a Chilixtlahuaca; Tamazunchale – Huejutla - Pachuca y Toluca – Zihuatanejo.

* En marzo: Bavispe – Nuevo Casas Grandes; el Circuito Tierra y Libertad; Salina Cruz – Zihuatanejo y Macuspana – Escárcega: marzo

* En 2026: Ciudad Valles - Tampico; Saltillo – Monclova y Guaymas – Esperanza – Yécora – Chihuahua: 2026.

Destacó que para el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030 se contemplan 600 licitaciones.

Como parte del Programa Carretero Oaxaca se intervendrán, cerca de mil km con una inversión de 6 mil mdp, para las carreteras:

* Huajuapan de León-Oaxaca: tramo Nochixtlán - Huajuapan

* Tehuacán – Lím. Edos Pue/Oax – Chazumba – Huajuapan de León

* Huajuapan – Mariscala – Tamazola – Silacayoapan

* Huajuapan – Tlacotepec – Juxtlahuaca Santa María Asunción – El Carrizal – Putla de Guerrero

* Juxtlahuaca - San Martín Peras – Ahuejutla – Alcozauca de Guerrero – Tlapa

* San Juan Mixtepec – Juxtlahuaca

* Putla de Guerrero – Pinotepa Naciona

* E. C. (San Martín Peras – Juxtlahuaca) – Coicoyán - Metlatónoc – Chilixtlahuaca

Para el Programa Carretero en Guerrero, se realizará la reconstrucción de 63 puentes: 14 puentes con afectaciones menores, nueve puentes con ampliación de claros y 40 puentes nuevos.

De los cuales ya se está en construcción y rehabilitación de 4 puentes: puente La venta; puente El Pedregal; puente El Gallinero y puente Palma Sola: rehabilitación

Además, el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030 contemplan 18 puentes y viaductos con una inversión de cerca de 12 mil millones de pesos, así como proyectos de inversión mixta:

·Córdoba - Orizaba 45 km estará en 3 años

·Cardel- La Tinaja y Ramal Puerto de Veracruz: 86 km , 3 años

·Puente Intencionalidad Nuevo Laredo: 8 km, en dos años

·Nueva Italia - Lázaro Cárdenas: 156 km en cuatro años

·Bypas Tijuana- Ensenada: de la cual ya se comienzan los estudios del proyecto

Programa de Conservación de Carreteras: "Bachetón"

Precisó que las obras de conservación rutinaria tienen un 76 por ciento de avance, mientras que las obras de conservación periódica tienen un 35 por ciento de avance.

Destacó que derivado de la experiencia del "Bachetón", se ha comenzado a trabajar en el proceso de licitación para la adquisición de cerca de 20 trenes de repavimentación con una inversión de 850 mdp y con ello tener la maquinaria necesaria para realizar estas obras de manera directa desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con lo que se proyecta la reducción del 30 por ciento en los costos.





