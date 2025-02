Presenta Claudia Sheinbaum Plan de Trabajo de PEMEX 2025-2030 para garantizar la soberanía nacional

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el objetivo del Plan de Trabajo 2025-2030 de Petróleos Mexicanos (Pemex) es incrementar la producción a 1.8 barriles diarios durante el sexenio, tener una empresa del Estado que produzca petróleo para las actuales y futuras generaciones, así como que la gasolina no aumente de precio en términos reales.

"El objetivo ahora sigue siendo producir un límite de barriles de petróleo y de gas que es la principal función de Pemex, no más porque no queremos contaminar más y no queremos seguir exportando sino que el petróleo que tenemos se mantenga para las actuales y futuras generaciones, entonces se limita a 1.8, todo ese petróleo que se produce y gas va a producir gasolinas y diésel principalmente (...) Hay seis refinerías que existían que es el sistema de refinación nacional y ahora hay dos refinerías más, estas ocho refinerías que son completamente del Estado Mexicano, de Pemex, van a permitir que se cumpla con esa demanda de combustibles, ¿eso qué significa? Pemex para la soberanía nacional", destacó.

Además, expuso que se busca:

1. Sustentabilidad: reducir el gas que se quema en la atmósfera

2. Terminar proyectos de las refinerías, que son las coquizadoras que permiten que se produzca menos combustoleo y que haya más gasolina y más diésel

3. Invertir más en petroquímica y fertilizantes, que fueron abandonadas en el periodo neoliberal

4. Pemex va a hacer junto con la Semarnat, el centro de economía circular en Hidalgo

Destacó que con esto se da continuidad al impulso que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le dio a Pemex.

"Venimos de la continuidad de un proyecto, ¿qué se definió en el sexenio pasado diferente a lo que se hacía antes?, que el petróleo que se produce en México sea principalmente para producir gasolina, diésel y todos los hidrocarburos que produce nuestro país; en el pasado el principal objetivo de Pemex fue la exportación y durante mucho tiempo funcionaron las seis refinerías y en los últimos 12 años de Calderón a Peña dejaron ir cayendo las refinerías poco a poco sin inversión, de tal manera que en el 2018 se importaba casi el 80 por ciento de la gasolina que consumía México", recordó.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que el Plan de Trabajo del Sector Hidrocarburos 2025-2030 tiene el objetivo de garantizar la producción de hidrocarburos; el abasto de combustibles; mayor producción de petroquímicos y fertilizantes, además de que se recupera este sector que fue abandonado a partir de la reforma energética del 2013 y en tan solo cinco años se convirtió en la petrolera más endeudada del mundo.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, explicó que con la reforma constitucional Petróleos Mexicanos regresa a su labor principal de servir al pueblo, para ello se implementarán seis funciones medulares:

- Productiva: para provechar los recursos naturales con racionalidad, eficiencia y visión de largo plazo.

- Seguridad energética: para garantizar el suministro de gasolina y otros combustibles al precio más bajo posible.

- Bienestar: para poyar los programas sociales y ayudar a las comunidades donde trabajamos.

- Económica: para portar recursos a la hacienda pública para financiar programas de gobierno y obra pública.

- Ambiental: para operar con responsabilidad y cuidado del entorno natural.

- Transición energética: para incorporar más proyectos de energía limpia y mitigación de emisiones.

Trabajo coordinado permite resultados en seguridad

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la Estrategia Nacional de Seguridad avanza con la disminución del 12 por ciento en homicidios, derivado de la coordinación interinstitucional y afirmó que seguirán trabajando todos los días para dar más resultados.

"Va avanzando muy bien, yo estoy agradecida con el Gabinete de Seguridad por su entrega, el General secretario, el Almirante secretario, el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación y todos sus equipos, la Consejera Jurídica que también nos apoya mucho y la coordinación con la Fiscalía que nos está permitiendo entregar estos resultados al pueblo de México y vamos a seguir todos los días trabajando para dar más resultados", expresó durante la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo".

El reciente informe del Gabinete de Seguridad arroja que la reducción del 12 por ciento en homicidios dolosos es correspondiente a los primeros cuatro meses de gobierno de la Presidenta y de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), enero de 2025 fue el mes de enero con el promedio más bajo de homicidios diarios desde 2018.